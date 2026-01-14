Argentina desafía a los mayores productores de cobre con inversiones de las principales mineras del mundo

El potencial cuprífero de Argentina está concentrado en cinco proyectos principales, El Pachón, Los Azules, Josemaría, Taca Taca y MARA, que, de acuerdo con la misma consultora, podrían generar ingresos superiores a USD47.000 millones hasta 2040 si se desarrollan plenamente.

Las inversiones de cobre en la Argentina

Importantes grupos mineros internacionales están concretando inversiones significativas. Por ejemplo, joint ventures liderados por BHP y Lundin Mining han destinado cientos de millones de dólares a avanzar proyectos como Josemaría, y empresas como Glencore han anunciado inversiones masivas para desarrollar El Pachón y Agua Rica en la provincia de San Juan y Catamarca.

Chile y Perú han sido los pilares del cobre mundial. Chile es el principal productor del planeta, con exportaciones por alrededor de USD 50.000 millones, seguido por Perú con cifras muy superiores a las de Argentina. Sin embargo, la apertura de Argentina está permitiendo atraer capitales capaces de transformar ese escenario.

Si estos proyectos maduran y se traducen en producción sostenible, Argentina no solo incrementará su rol en el mercado global de cobre, sino que también desafiará la hegemonía regional. Incluso hay proyecciones que sitúan al país en posición de competir seriamente en exportaciones hacia 2050, en un contexto donde la demanda mundial de cobre sigue en aumento.