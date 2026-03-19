Árbol limonero: por qué no se debe rociar cloro en sus ramas y cuáles son los riesgos

Mantener un limonero sano y cargado de frutos es el sueño de cualquier amante de la jardinería. Sin embargo, en el afán por eliminar plagas persistentes como la cochinilla o el hongo de la fumagina, muchos recurren a un remedio casero que puede tener un efecto contraproducente: el cloro.
Aunque parezca una solución desinfectante lógica, rociar cloro en las ramas de un árbol es una de las prácticas más peligrosas que existen, ya que puedes llenar de problemas a tu ejemplar.
Por qué no se debe rociar cloro en las ramas del limonero
El cloro es un agente oxidante extremadamente fuerte. Está diseñado para desinfectar superficies inertes, no tejidos vivos. Cuando este químico entra en contacto con el limonero, pueden producirse una serie de reacciones en cadena.
Las hojas del árbol poseen una capa protectora llamada cutícula. El cloro disuelve esta protección, provocando quemaduras que se manifiestan como manchas marrones o negras. Una vez aplicado, las hojas comienzan a caer.
El mayor peligro no está solo en las ramas, sino en lo que cae al suelo. El cloro altera drásticamente el pH de la tierra, volviéndola demasiado alcalina. Esto genera un "bloqueo de nutrientes", donde las raíces del árbol no pueden absorber nada.
A través de las microheridas en la corteza o mediante la absorción radicular, el componente químico puede entrar en el sistema vascular de la planta. Si el cloro entra en contacto con la savia, el daño es muy difícil de revertir.
Si tu limonero se debilita, debes pensar que es mucho más propenso a ser atacado por plagas agresivas, perdiendo sus defensas naturales.
Qué usar en lugar del cloro
Si tu objetivo es combatir plagas o limpiar tu árbol sin ponerlo en riesgo, la jardinería casera ofrece este tipo de soluciones:
- Jabón potásico: es el estándar de oro para limpiar hojas. No es tóxico y elimina insectos por contacto físico, no por envenenamiento químico.
- Aceite de Neem: ideal para prevenir el regreso de pulgones y cochinillas.
- Agua a presión: a veces, una buena ducha de agua limpia (preferentemente por la mañana) es suficiente para quitar el polvo y los restos de insectos.