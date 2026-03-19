Árbol limonero: por qué no se debe rociar cloro en sus ramas y cuáles son los riesgos

Las hojas del árbol poseen una capa protectora llamada cutícula. El cloro disuelve esta protección, provocando quemaduras que se manifiestan como manchas marrones o negras. Una vez aplicado, las hojas comienzan a caer.

El mayor peligro no está solo en las ramas, sino en lo que cae al suelo. El cloro altera drásticamente el pH de la tierra, volviéndola demasiado alcalina. Esto genera un "bloqueo de nutrientes", donde las raíces del árbol no pueden absorber nada.

Cloro.jpg El cloro no debe ser utilizado en las plantas, ya que es un agente muy fuerte.

A través de las microheridas en la corteza o mediante la absorción radicular, el componente químico puede entrar en el sistema vascular de la planta. Si el cloro entra en contacto con la savia, el daño es muy difícil de revertir.

Si tu limonero se debilita, debes pensar que es mucho más propenso a ser atacado por plagas agresivas, perdiendo sus defensas naturales.

Qué usar en lugar del cloro

Si tu objetivo es combatir plagas o limpiar tu árbol sin ponerlo en riesgo, la jardinería casera ofrece este tipo de soluciones: