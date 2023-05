Ante el aluvión de chilenos, un mayorista decidió limitar el horario de atención a los extranjeros

Chilenos en mendoza compras en mendoza (9).jpeg Los chilenos, que vienen a comprar mercadería a Mendoza, ya no solo vienen los fines de semana. Foto: Axel Lloret

Desde este martes comenzó a implementar un sistema de atención en un horario determinado para los extranjeros, que se extiende desde las 7 a las 14, mientras que para los mendocinos, el horario seguirá siendo el mismo: de 7 a 19.

Así lo explicó el empresario Rubén David a Diario UNO.

Un horario especial para los extranjeros

David puso énfasis en que están buscando solucionar el inconveniente que sufren los compradores habituales del hipermercado.

"Queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes de siempre, que se han quejado porque no pueden realizar sus compras. Nos han hecho un reclamo justo porque no alcanzan a llevarse los productos que necesitan, o tienen mucha demora para llegar a las cajas", contó .

El empresario aclaró que la determinación de atender por horario y procedencia no tiene que ver con ningún tipo de discriminación sino con que "la situación de las últimas semanas los ha superado" ante la alta demanda de los compradores chilenos.

Los chilenos vienen también entre semana

David explicó que si bien venían manejando la situación concentrándose en que las compras de los chilenos eran los viernes y los sábados, esto ha comenzado a cambiar con el correr de los días.

"Actualmente, ya no solo vienen chilenos a comprar los fines de semana, ahora también están viniendo entre semana y por esto se nos han superpuesto los clientes locales con los extranjeros", explicó.

Además, sostuvo que está sorprendido de que los compradores chilenos vengan a Mendoza en cualquier día hábil.

Esto no nos había ocurrido nunca y por esto queremos garantizar la atención a los pequeños comerciantes de barrio. Porque mercadería tenemos, ese no es el problema. El mayor inconveniente es que no damos abasto para atenderlos a todos Esto no nos había ocurrido nunca y por esto queremos garantizar la atención a los pequeños comerciantes de barrio. Porque mercadería tenemos, ese no es el problema. El mayor inconveniente es que no damos abasto para atenderlos a todos

Por último, dijo que no son solo chilenos los extranjeros que vienen con el objetivo de comprar mercadería, sino que ya están ingresando de otros países.