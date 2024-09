ANSES-Pensionados-aumento-y-doble-bono-para-cobrar-más-de-$400.000-en-agosto-2024.jpg

También aclararon quiénes van a ser los jubilados y pensionados que no van a recibir el pago extra durante el noveno mes del año.

ANSES y Milei confirmaron quiénes no van a cobrar el bono de $70.000 en septiembre 2024

El Gobierno nacional confirmó este lunes, mediante el Decreto 783/2024 publicado en el Boletín Oficial, el otorgamiento de un nuevo bono de $70.000 en septiembre 2024 para el grupo particular de jubilados y pensionados que cobran un haber mínimo en ANSES.

Con el bono y el aumento del 4,03% (porcentaje tomado de la inflación de julio), las jubilaciones mínimas pasarán a ser de $304.540,23 ya que el haber inicial para el noveno mes del año se fijó en $234.540,23.

ANSES-jubilados-bono-1.jpg

Con este panorama, los jubilados que cobren más de la mínima (234.540,23), pero menos de $304.540,23, van a recibir un proporcional que les permita llegar a esa cifra.

Entonces todos los jubilados que cobren más de la mínima no van a recibir ni el bono de $70.000, ni un proporcional, señalaron desde ANSES, tras confirmarse el pago de este plus extra.

Al mismo tiempo, especificó que el bono "tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto".

ANSES: fechas de pago a jubilados en septiembre

Según dio a conocer ANSES, este es el calendario completo de pago a jubilados en septiembre:

Jubilados que cobran la mínima en septiembre 2024

Documentos terminados en 0: lunes 9 de septiembre de 2024

Documentos terminados en 1: martes 10 de septiembre de 2024

Documentos terminados en 2: miércoles 11 de septiembre de 2024

Documentos terminados en 3: jueves 12 de septiembre de 2024

Documentos terminados en 4: viernes 13 de septiembre de 2024

Documentos terminados en 5: lunes 16 de septiembre de 2024

Documentos terminados en 6: martes 17 de septiembre de 2024

Documentos terminados en 7: miércoles 18 de septiembre de 2024

Documentos terminados en 8: jueves 19 de septiembre de 2024

Documentos terminados en 9: viernes 20 de septiembre de 2024

Jubilados que cobran más que la mínima en septiembre 2024

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 23 de septiembre de 2024

Documentos terminados en 2 y 3: martes 24 de septiembre de 2024

Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 25 de septiembre de 2024

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 26 de septiembre de 2024

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 27 de septiembre de 2024

Pago a Pensiones No Contributivas en septiembre 2024

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 9 de septiembre 2024

Documentos terminados en 2 y 3: martes 10 de septiembre 2024

Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 11 de septiembre 2024

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 12 de septiembre 2024

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 13 de septiembre 2024

ANSES: a quiénes les corresponde el bono de $70.000 en septiembre 2024

El Decreto publicado este lunes 2 de septiembre detalló que el bono de ANSES será otorgado a:

a. Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, de regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y de las prestaciones del régimen establecido por el Decreto Nº 160/05;

b. Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias;

c. Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).