 ANSES y Javier Milei hicieron oficial los nuevos montos de pensionados

Las fechas en las que ANSES pagará a pensionados en septiembre son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Javier Milei y un conflicto con pensiones no contributivas

Tal como había anunciado hace un año, el gobierno de Javier Milei recortó con más de 100 mil pensiones no contributivas, luego de que los beneficiarios no llevaran a cabo el proceso en el cual se presentaba toda la documentación necesaria para conservarla. Esta decisión se ha llevado a cabo luego de la realización de una importante auditoría.

anses, jubilados (15) Los pensionados se encuentran en medio de la polémica, tras los recortes en los beneficios, por decisión del gobierno de Javier Milei

"En el marco de la revisión de pensiones por discapacidad, la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) ya suspendió más de 100.000 pensiones, concretamente 110.522, que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. Además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión", anunció Manuel Adorni, sorprendiendo a miles de beneficiarios de pensiones no contributivas que vieron suspendida su mensualidad.

El conflicto reside en que cientos de los titulares de pensiones, aseguran no haber recibido el aviso correspondiente para presentar la información que justifique la obtención de la pensión que paga ANSES por discapacidad.

ANSES: cuánto cobrarán las pensiones en septiembre

ANSES y el gobierno de Javier Milei oficializaron que el aumento para los titulares de pensiones será del 1,90%, al igual que las demás prestaciones sociales que rige. Se trata del segundo mes consecutivo que el incremento sube.

Desde septiembre, ANSES informó que el monto de los pensionados por discapacidad es de $224.194,02, equivalente al 70% de la jubilación mínima. A este importe se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar será de $294.194,02. Lo mismo se le pagará a los que reciben la pensión por vejez.