Estos beneficiarios también reciben el bono de $70.000, sin embargo dentro de las Pensiones No Contributivas hay un grupo particular que además recibe otro bono que supera los $100.000.

Las pensiones no contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales.

ANSES sorprende y confirmó qué pensionados cobrarán más de $410.000 en septiembre

ANSES le está pagando a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) con aumento y en el caso particular de las PNC (pensiones no contributivas) para Madres de 7 hijos un bono doble alcanzando un monto final de $412.602,23.

Los haberes de este grupo particular de pensionados se desglosan de la siguiente manera:

Las Pensiones No Contributivas recibieron en septiembre un aumento del 4,03% y la pensión Madres de 7 hijos llegó a $234.540,23

Además, los haberes vienen con el bono de $70.000 que entrega el gobierno de Milei para hacerle frente a la crisis económica

de $70.000 que entrega el gobierno de Milei para hacerle frente a la crisis económica Y, las PNC para Madres de 7 hijos también cobran el extra por la Tarjeta Alimentar siendo un monto final de $108.062

ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas en septiembre 2024