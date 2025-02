ANSES reveló la MEJOR de todas las NOTICIA para las BECAS PROGRESAR en febrero

Una vez más los beneficiarios de las Becas Progresar no tendrán aumento en su mensualidad, y de esta manera se estira la racha a casi 5 meses en la que no se actualizan los montos. Esto ocurre ya que ANSES no lo rige, sino que tan solo se encarga de acreditarla, es por eso que los incrementos que efectúa el ente nacional no impacta en este programa para estudiantes.

El último aumento que recibieron los titulares de las Becas Progresar se dio en el mes de agosto del 2024, y para el cual ya los beneficiarios habían tenido que esperar más de un año.

Becas-Progresar.jpg

Esto quiere decir que el Ministerio de Capital Humano del gobierno de Javier Milei acreditará durante el mes de febrero un monto de 28 mil pesos. Si bien se anuncia que ANSES acreditará un total de 35 mil pesos, hay que contemplar que debido a las retenciones correspondientes por el ente, lo que se ve reflejado en la cuenta del beneficiario es un monto bastante menor.

Becas Progresar: ANSES confirmó cuándo cobran en febrero

Luego de tener en vilo a los beneficiarios de las Becas Progresar durante varios días, finalmente se conocieron las fechas en las que ANSES y el Ministerio de Capital Humano de Javier Milei acreditarán las mensualidades de febrero. Los estudiantes que reciben esta asistencia económica debían recibir el pago cerca del día 10 del segundo mes del año.

Se desconocen los motivos por los cuales los beneficiarios de las Becas Progresar han sufrido un retraso en el pago de su mensualidad, y es que ni ANSES y el Ministerio de Capital Humano de Javier Milei explicaron lo ocurrido. Hasta el momento solo se había advertido el "retraso en la acreditación de los haberes" para los estudiantes de secundaria y estudios superiores.

ANSES-explicó-cómo-saber-si-fue-aprobada-la-solicitud-de-las-Becas-Progresar-en-agosto-2024-1.jpg

Las fechas en las que finalmente cobrarán las Becas Progresar en febrero, serán las siguientes: