ANSES reveló cómo saber si cobro las Becas Progresar

ANSES confirmó cuánto cobran las Becas Progresar en octubre

En agosto, las Becas Progresar recibieron un gran aumento por parte de ANSES. Desde el cobro de esos haberes, los beneficiarios cobraron un 60% más.

En el mes de septiembre, los titulares de las Becas Progresar pasaron a recibir 20 mil pesos como mensualidad de ANSES.

En octubre parece que nada va a cambiar y se mantendrá el mismo monto de las Becas Progresar.

ANSES: cómo sé si cobro la Beca Progresar

En agosto terminó la etapa de inscripción para las Becas Progresar, y ANSES aún no termina de informar quiénes son los que fueron aceptados o rechazados por el programa. Esto implica que no todos saben quienes cobran y quienes no.

Las personas que se anotaron, o tienen dudas de su estado en ANSES, podrán verificar el estado de su solicitud de las Becas Progresar. Para esto deberás seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma Mi Anses : https://www.anses.gob.ar/informacion/mi-anses

: https://www.anses.gob.ar/informacion/mi-anses Acceder con CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Allí se deberá seleccionar «Mi Progresar» y, luego, en » Ver estado de mi solicitud«, tendrás que colocar el número de DNI para saber si se cobra la Beca Progresar.

ANSES reveló cuándo darán los resultados de la inscripción a las Becas Progresar

ANSES dio a conocer los detalles más finos realmente importante para aquellos que enviaron su inscripción para sumarse a las Becas Progresar.

Desde la Administración Nacional de Seguridad Social se confirmó en tiempo que se toma el ente para poder dar los resultados de todos los inscriptos.

En un lapso de 30 a 60 días hábiles, ANSES da aviso a los inscriptos si fueron aceptados o rechazados para cobrar la mensualidad correspondiente al programa de las Becas Progresar. Es decir que pueden recibir la respuesta a partir del 1 de octubre, hasta el 30 de noviembre.

El ente nacional da aviso sobre el resultado de la inscripción a las Becas Progresar mediante un mail o un mensaje de texto.