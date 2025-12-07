Inicio Sociedad ANSES
Fechas de cobro

ANSES: quiénes cobran esta semana del 9 al 12 de diciembre

ANSES dio a conocer quiénes van a cobrar la segunda semana del mes, que va del martes 9 al viernes 12, según el calendario de pagos de diciembre

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
ANSES dio a conocer quiénes cobran esta segunda semana de diciembre después del feriado del lunes 8.

ANSES dio a conocer quiénes cobran esta segunda semana de diciembre después del feriado del lunes 8.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará en la segunda semana del mes con los depósitos del calendario de pagos de diciembre de 2025 y le dará inicio a los principales pagos incluidos los jubilados y pensionados. Además, seguirá con los que restan abonar de noviembre. ¿Quiénes cobran del martes 9 al viernes 12?

Por el feriado del lunes 8 ("Día de la Virgen"), ANSES continuará con los depósitos el martes 9 según el calendario de pagos. Entre los pagos más destacados están los jubilados y pensionados que reciben un haber mínimo, que además van a cobrar el bono de $70.000 más el aguinaldo.

Y, por otro lado, hasta el 10 de diciembre inclusive se terminarán de realizar los depósitos de aquellos titulares de las Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que son de noviembre.

ANSES Quienes cobran 2
ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas, el otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.

ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas, el otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.

Quiénes cobran esta semana del 9 al 12 de diciembre según ANSES

Según el calendario de pagos de diciembre de 2025, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana son los jubilados y pensionados de la mínima, que por el aumento del del 2,34% el monto asciende a $340.879,59. A eso se le suma el bono ($70.000) y el aguinaldo para recibir finalmente $581.319,39.

Esta semana también comienzan a cobrar los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Por Embarazo, Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Además, siguen recibiendo la ayuda económica los beneficiarios correspondientes al programa Desempleo Plan 2 (a cobrar el mes de noviembre).

anses - jubilados
ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas, el otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.

ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas, el otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

Calendario de pagos de ANSES para esta semana

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 09 de diciembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de diciembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de diciembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de diciembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de diciembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 12 de diciembre de 2025

Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 09 de diciembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de diciembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de diciembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de diciembre de 2025

Fechas de pago de la Asignación Por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de diciembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de diciembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de diciembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 10 de diciembre al 12 de enero de 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 09 de diciembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 10 de diciembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 11 de diciembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 12 de diciembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de diciembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de diciembre al 12 de enero de 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 2 en diciembre 2025 (mes a cobrar noviembre)

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 3 de diciembre al 10 de diciembre de 2025

Pagos pendientes de noviembre 2025

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025
  • Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar