ANSES: quiénes cobran esta semana del 9 al 12 de diciembre

Quiénes cobran esta semana del 9 al 12 de diciembre según ANSES

Según el calendario de pagos de diciembre de 2025, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana son los jubilados y pensionados de la mínima, que por el aumento del del 2,34% el monto asciende a $340.879,59. A eso se le suma el bono ($70.000) y el aguinaldo para recibir finalmente $581.319,39.

Esta semana también comienzan a cobrar los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Por Embarazo, Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Además, siguen recibiendo la ayuda económica los beneficiarios correspondientes al programa Desempleo Plan 2 (a cobrar el mes de noviembre).

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

Calendario de pagos de ANSES para esta semana

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del día 09 de diciembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de diciembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de diciembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de diciembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de diciembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 12 de diciembre de 2025

Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH)

Documentos terminados en 0: a partir del día 09 de diciembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de diciembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de diciembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de diciembre de 2025

Fechas de pago de la Asignación Por Embarazo

Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de diciembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de diciembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de diciembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 10 de diciembre al 12 de enero de 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 09 de diciembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 10 de diciembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 11 de diciembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 12 de diciembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de diciembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de diciembre al 12 de enero de 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 2 en diciembre 2025 (mes a cobrar noviembre)

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 3 de diciembre al 10 de diciembre de 2025

