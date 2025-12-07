ANSES: quiénes cobran esta semana del 9 al 12 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará en la segunda semana del mes con los depósitos del calendario de pagos de diciembre de 2025 y le dará inicio a los principales pagos incluidos los jubilados y pensionados. Además, seguirá con los que restan abonar de noviembre. ¿Quiénes cobran del martes 9 al viernes 12?
Por el feriado del lunes 8 ("Día de la Virgen"), ANSES continuará con los depósitos el martes 9 según el calendario de pagos. Entre los pagos más destacados están los jubilados y pensionados que reciben un haber mínimo, que además van a cobrar el bono de $70.000 más el aguinaldo.
Y, por otro lado, hasta el 10 de diciembre inclusive se terminarán de realizar los depósitos de aquellos titulares de las Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que son de noviembre.
Quiénes cobran esta semana del 9 al 12 de diciembre según ANSES
Según el calendario de pagos de diciembre de 2025, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana son los jubilados y pensionados de la mínima, que por el aumento del del 2,34% el monto asciende a $340.879,59. A eso se le suma el bono ($70.000) y el aguinaldo para recibir finalmente $581.319,39.
Esta semana también comienzan a cobrar los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Por Embarazo, Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
Además, siguen recibiendo la ayuda económica los beneficiarios correspondientes al programa Desempleo Plan 2 (a cobrar el mes de noviembre).
ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.
Calendario de pagos de ANSES para esta semana
Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0: a partir del día 09 de diciembre de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de diciembre de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de diciembre de 2025
- Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de diciembre de 2025
- Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de diciembre de 2025
- Documentos terminados en 5: a partir del día 12 de diciembre de 2025
Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Documentos terminados en 0: a partir del día 09 de diciembre de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de diciembre de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de diciembre de 2025
- Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de diciembre de 2025
Fechas de pago de la Asignación Por Embarazo
- Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de diciembre de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de diciembre de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de diciembre de 2025
Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 10 de diciembre al 12 de enero de 2025
Fechas de pago de Pensiones No Contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 09 de diciembre de 2025
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 10 de diciembre de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 11 de diciembre de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 12 de diciembre de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de diciembre de 2025
Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de diciembre al 12 de enero de 2025
Fechas de pago del Desempleo Plan 2 en diciembre 2025 (mes a cobrar noviembre)
- Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 3 de diciembre al 10 de diciembre de 2025
Pagos pendientes de noviembre 2025
Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025
- Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025
Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2025