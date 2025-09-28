ANSES: quiénes cobran esta semana del 29 de septiembre al 3 de octubre

ANSES-calendario-de-pagos La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.

Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran esta semana

Según el calendario de pagos publicado en la página de ANSES, estos últimos días de septiembre y los primeros de octubre cobrarán los beneficiarios de las Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, ambas se extienden hasta el 10 del décimo mes del año.

También recibirán su correspondiente ayuda los titulares del Desempleo Plan 2. Mientras que el fuerte de los depósitos se iniciará recién el miércoles 8 con los cobros de los jubilados, pensionados, AUH y SUAF.

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

anses (2) ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas: otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de asignaciones familiares a trabajadores en actividad y desempleados. También la gestión y liquidación de la prestación por desempleo.

ANSES: calendario de pagos

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas