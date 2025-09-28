Inicio Sociedad ANSES
Fechas

ANSES: quiénes cobran esta semana del 29 de septiembre al 3 de octubre

ANSES dio a conocer quiénes van a cobrar esta semana, que va del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre, según el calendario de pagos

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
ANSES confirmó quiénes cobran esta semana que va del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre.

ANSES confirmó quiénes cobran esta semana que va del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continuará estos últimos días de septiembre y los primeros de octubre, semana que va del lunes 29 al viernes 3, con los depósitos según el calendario de pagos. Se destacan los cobros de diferentes titulares de asignaciones familiares.

Según la terminación del DNI (Documento de Identidad Nacional) de cada beneficiario, ANSES seguirá esta semana con los pagos a los titulares de las Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se extienden hasta el 10 de octubre.

Además, ANSES comenzará a pagarles a los beneficiarios del Desempleo Plan 2 correspondientes al calendario de pagos de octubre.

ANSES-calendario-de-pagos
La Administraci&oacute;n Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene a su cargo la administraci&oacute;n de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la Rep&uacute;blica Argentina.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.

Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran esta semana

Según el calendario de pagos publicado en la página de ANSES, estos últimos días de septiembre y los primeros de octubre cobrarán los beneficiarios de las Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, ambas se extienden hasta el 10 del décimo mes del año.

También recibirán su correspondiente ayuda los titulares del Desempleo Plan 2. Mientras que el fuerte de los depósitos se iniciará recién el miércoles 8 con los cobros de los jubilados, pensionados, AUH y SUAF.

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

anses (2)
ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas: otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de asignaciones familiares a trabajadores en actividad y desempleados. Tambi&eacute;n la gesti&oacute;n y liquidaci&oacute;n de la prestaci&oacute;n por desempleo.

ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas: otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de asignaciones familiares a trabajadores en actividad y desempleados. También la gestión y liquidación de la prestación por desempleo.

ANSES: calendario de pagos

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de septiembre al 10 de octubre de 2025
  • Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Temas relacionados:

Te puede interesar