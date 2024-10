ANSES: no es el bono ni el aumento, la novedad que favorece a todos los jubilados

De cara al undécimo mes del año, ANSES confirmó que los jubilados van a cobrar en octubre con un aumento del 3,47% y, un grupo particular también va a recibir el bono de $70.000. Así, algunos beneficiarios no cobrarán menos de $320.000. Además, explicaron que estas no son las únicas buenas noticias para los adultos mayores.

