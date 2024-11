Banco-Nacion-jubilados-y-pensionados-no-clientes-prestamo.jpg

Un millón y medio de beneficiarios de ANSES, siendo aproximadamente un millón de ellas pensiones por invalidez, se vieron afectados por el cambio dispuesto por el gobierno de Javier Milei.

ANSES: la importantísima noticia para los pensionados sobre el pago de diciembre

La modificación implementada en el cronograma de pagos por ANSES y el gobierno de Milei comenzó en mayo y ha sido así por el resto de los meses del año. Por ende, diciembre no será la excepción y los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) no recibirán su cobro en los días que habitualmente lo hacían a principios del 2024 o en la gestión anterior de Alberto Fernández.

En el último mes del año, los pensionados comenzarán a cobrar a partir del lunes 9 y finalizarán el viernes 13 de diciembre, según la correspondiente terminación de DNI de cada beneficiario.

Los pensionados venían recibiendo el cobro de sus haberes el primer día hábil de cada mes y desde ANSES explicaron que en mayo el cambio se debió a temas administrativos. Pero, esto se ha mantenido en el tiempo con la nueva gestión de Mariano de los Heros, director del organismo.

ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas en diciembre 2024

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de diciembre

ANSES: las Pensiones No Contributivas cobrarán con aumento en diciembre

Con el 2,69% de aumento y sin sumar el monto del bono de $70.000, ANSES le depositaría a cada pensionado en diciembre aproximadamente el siguiente valor:

PNC por Invalidez : $181.719,13 (en noviembre es de $176.958,94)

: $181.719,13 (en noviembre es de $176.958,94) PNC por Madre de 7 hijos : $266.424,30 (en noviembre es de $252.798,48)

: $266.424,30 (en noviembre es de $252.798,48) PNC por Vejez : $181.719,13 (en noviembre es de $176.958,94)

: $181.719,13 (en noviembre es de $176.958,94) PUAM : $207.679 (en noviembre es de $202.238,78)

: $207.679 (en noviembre es de $202.238,78) Jubilación mínima: $259.598,75 (en noviembre es de $252.798,48)

Vale recordar que los beneficiarios de PNC (Pensiones No Contributivas) con hijos menores de 18 años que reciben una asignación familiar también pueden cobrar la ayuda escolar, que aumentó a $124.244,02 por hijo, presentando el correspondiente certificado de escolaridad en ANSES.