ANSES: Javier Milei le puso fin a las jubilaciones por moratoria

ANSES: en qué consiste la jubilación por moratoria y cuándo dejará de regir

En las últimas horas, tras las declaraciones de Mariano de los Heros, titular de ANSES, todo lo que refiere a las jubilaciones por moratoria estuvo en boca de todos, y es que la decisión de Javier Milei pone punto final a una política que se impulsó en la presidencia de Néstor Kirchner.

Hay que entender la jubilación por moratoria previsional como una política que busca facilitar el acceso a la jubilación de aquellas personas que, a pesar de haber alcanzado la edad jubilatoria, no cuentan con los 30 años de aportes requeridos. Este plan permitía regularizar los años de servicio faltantes en hasta 120 cuotas.

La ley de moratoria sancionada el 28 de febrero del 2023 permite acceder a la jubilación a ese universo de 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones próximos a cumplir la edad jubilatoria que no alcanzaron los 30 años de trabajo registrado. Para contemplar lo importante que resultó esta política, de los 5 millones de jubilados del sistema nacional, 3.3 entraron por esta vía, es decir un 66%.

"La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga“ declaró el titular de ANSES.

Esta decisión del gobierno de Javier Milei respecto a la jubilación por moratoria hace que aquellas personas que no hayan regularizado sus aportes antes de esta fecha ya no podrán acceder a este plan. Esto hace que se le de más fuerza al PUAM, una pensión que entrega el 80% de lo que representa una jubilación.

ANSES: se puede jubilar por moratoria antes del vencimiento

Aquellos que ya cumplieron con la edad jubilatoria pero que no reúnen los 30 años requeridos, deben sacar turno en ANSES, sea por el 130 o por página web. Si se otorga la jubilación, ANSES descontará las cuotas de la mensualidad que reciban de este beneficio.

La finalización de la jubilación por moratoria de ANSES reducirá el déficit que genera el pago de jubilaciones a personas sin aportes.