ANSES hizo oficial la mejor noticia para jubilados y pensionados antes de fin de año

ANSES: calendario de pago confirmado para jubilados en noviembre

Los jubilados y pensionados exclusivamente han recibido la notificación de ANSES con el calendario de pago que regirá sus acreditaciones durante el mes de noviembre.

Estas fechas de pago para este grupo de beneficiarios de ANSES llega con la particularidad de haberse interrumpido por el feriado del lunes 18 de noviembre, donde se celebrará el día de la Soberanía Nacional. Esta fecha se celebraba el miércoles 20, pero fue trasladada por decisión del gobierno de Javier Milei.

Las fechas que componen el calendario de pago de jubilados y pensionados son las siguientes:

Calendario de pago de noviembre 2024 para jubilados que cobran la mínima

Documentos terminados en 0, a partir del día 08 de noviembre de 2024.

Documentos terminados en 1, a partir del día 11 de noviembre de 2024.

Documentos terminados en 2, a partir del día 12 de noviembre de 2024.

Documentos terminados en 3, a partir del día 13 de noviembre de 2024.

Documentos terminados en 4, a partir del día 14 de noviembre de 2024.

Documentos terminados en 5, a partir del día 15 de noviembre de 2024.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de noviembre de 2024.

Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de noviembre de 2024.

Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de noviembre de 2024.

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de noviembre de 2024.

Calendario de pago de noviembre 2024 para jubilados que cobran más que la mínima

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 25 de noviembre de 2024.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 26 de noviembre de 2024.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de noviembre de 2024.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de noviembre de 2024.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de noviembre de 2024.

ANSES, Milei y la mejor noticia para fin de año

A pesar de que los aumentos siempre son las mejores noticias que pueden recibir los jubilados y pensionados de ANSES, el gobierno de Javier Milei los sorprendió con una inesperada medida vinculada al pago del bono extra de $70.000.

No solo ya es un hecho que los jubilados y pensionados cobrarán esta ayuda económica de $70.000 durante el mes de noviembre, sino que mediante el director de ANSES se confirmó que el bono continuará durante diciembre y durante todo el 2025. Mariano de los Heros lo reveló de la mano con otros detalles que condicionarán este bono.

Hay que recordar que el pago de esta ayuda económica de ANSES está pensada para reforzar los haberes de los siguientes beneficiarios:

PUAM

Jubilados que cobran la mínima

Pensionados

Esta importante noticia dada conocer por ANSES, y que está tomada directamente por el gobierno de Javier Milei, sorprende a los beneficiarios, pero hay que tener en cuenta que viene con dos puntos importantes en lo que respecta a su pago.

No solo se trata del pago del bono de $70.000, sino que también se dio a conocer, en contraposición a la buena noticia que significa la continuidad de la ayuda económica, que este refuerzo no sufrirá ningún tipo de incremento durante los meses venideros. Además, se aclaró que a diferencia de las mensualidades que paga ANSES, el bono no tendrá incrementos por actualización de inflación.

Otro punto importante que deberán tener en cuenta los jubilados y pensionados alcanzados por la medida de Javier Milei, es que el bono de $70.000 no impactará en lo que será el cálculo del aguinaldo a fin de año. Esto quiere decir que el aguinaldo tan solo se sacará a partir del máximo cobrado como haberes por el beneficiario.