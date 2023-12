ANSES entrega un IMPORTANTE BONO de hasta 35.000 antes de fin de año

anses bono.jpg Finaliza el plazo para presentar la Libreta AUH.

ANSES: cuándo se cobra el extra de la Libreta AUH

Una vez presentada la Libreta AUH, ANSES deberá verificar la validez de los datos para liquidar el 20% retenido. Tras finalizar el proceso, el haber será depositado en la cuenta del titular en los 60 días posteriores.

Este formulario de ANSES tiene como objetivo verificar la "asistencia escolar, el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación y los controles de salud" de los niños y niñas que reciben la asignación AUH.

Los beneficiarios de AUH tienen tiempo hasta el 29 de diciembre para presentar la Libreta AUH.

ANSES: cuánto se cobra por Libreta AUH

Según los números confirmados a conocer por ANSES, los titulares de AUH que presenten la libreta podrían recibir hasta $ 35.000 aproximadamente. Esto se debe a lo que se les ha retenido desde enero:

Monto retenido en enero: $1959.

Monto retenido en febrero: $1959.

Monto retenido en marzo: $2293.

Monto retenido en abril: $2293.

Monto retenido en mayo: $2293.

Monto retenido en junio: $2772,8.

Monto retenido en julio: $2772,8.

Monto retenido en agosto: $2772,8.

Monto retenido en septiembre: $3418,6.

Monto retenido en octubre: $3418,6.

Monto retenido en noviembre: $3418,6.

Monto retenido en diciembre: $4284,2.

ANSES recordó a través de su página web oficial (www.anses.gob.ar) que los beneficiarios AUH tendrán tiempo de presentar el trámite de la Libreta hasta el 29 de diciembre.

ANSES: cómo presentar la Libreta AUH

Los titulares de la AUH que deban presentar la Libreta deberán seguir los siguientes pasos:

Descargar e imprimir el formulario PS 1.47 a través de este link,

a través de este link, Completar la hoja con los datos correspondientes (nombre, apellido, CUIL, domicilio) y firmarlo,

la hoja con los datos correspondientes (nombre, apellido, CUIL, domicilio) y firmarlo, Acudir al centro de salud para certificar los controles de salud y la vacunación,

para certificar los controles de salud y la vacunación, Ir a la escuela para validar la escolarización correspondiente.

Luego, deberán acercarse a una oficia del organismo previsional sin turno previo con DNI.

ANSES: ¿qué pasa si no presento la Libreta AUH?

Todas aquellos beneficiarios de AUH que no presenten la Libreta AUH de sus hijos no será expulsado de la lista de beneficiarios de ANSES. No obstante, desde el organismo explicaron que si no se presenta la documentación correspondiente, la suma de lo que se ha retenido durante todo el año ya no podrá ser cobrada.

Vale recordar que este monto que paga ANSES ante la presentación de la Libreta AUH corresponde al 20% de lo que retiene el organismo de la asignación que se paga. Hasta diciembre, el monto de esta era de $ 20661, pero desde enero pasará a ser exactamente del doble.