ANSES: el Gobierno confirmó NUEVOS BONOS para JUBILADOS

El actual gobierno de Milei tiene intenciones de cambiar la fórmula de la Ley de Movilidad jubilatoria, la cual establece un aumento cada 3 meses. Esto cambiaría la forma de recibir aumentos de partes de jubilados y de las demás asignaciones de ANSES.

ANSES: qué pasará con los aumentos a jubilados en 2024

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista en La Nación+ y explicó las nuevas medidas que afectarán a los jubilados de ANSES tanto en la actualización y el aumentos de sus haberes.

Respecto a la fórmula de movilidad de ANSES, Caputo comentó que con la fórmula del anterior Gobierno "los jubilados hubieran perdido en los próximos cuatro meses, y que para el fisco hubiera significado un ahorro de dos puntos de déficit".

El titular de Economía consideró que la actual fórmula de ANSES es "muy mala" y agregó que si "seguíamos con esa fórmula, los jubilados hubieran perdido poder adquisitivo, más o menos, en los próximos meses en un 40%".

Caputo indicó que, si bien no tienen el nuevo esquema de aumentos de ANSES definido, prometió que su equipo pensará una "buena alternativa para no tener que lidiar con estos problemas". Aseguró que su intención no es especular con los jubilados, sino protegerlos ante la escalada de la inflación.

ANSES: bonos para jubilados y pensionados

Por otro lado, Luis Caputo confirmó que sumado a los aumentos, establecerán nuevos bonos para los jubilados y pensionados para complementar los haberes previsionales de ANSES.

Esta era una de las grandes dudas que había respecto a los jubilados de ANSES, ya que la última resolución solamente confirmaba el bono de $ 55.000 a pagarse en diciembre. No obstante, a pesar de la confirmación, Caputo no dio a conocer los montos que se pagarán.