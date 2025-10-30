ANSES definió el monto de la Tarjeta Alimentar en noviembre tras el aumento

ANSES sufre cambios en su calendario de pago en noviembre, y esto se debe a que no solo tendrá un feriado el día 24 del mes, sino que además el gobierno de Javier Milei definió que el día 21 sea considerado como no laboral. Esto ocurre con AUH, pero afecta a todos los beneficiarios.

Las fechas que habría elegido ANSES para el calendario de pago de AUH y la Tarjeta Alimentar serían las siguientes:

Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0.

Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1.

Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2.

Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3.

Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4.

Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5.

Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6.

Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7.

Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8.

Martes 25 de noviembre: DNI terminados en

ANSES: de cuánto es la Tarjeta Alimentar en noviembre

Ya es un hecho que en noviembre, ANSES entregará un aumento de los más esperados por los beneficiarios en este último tiempo: uno que supere la barrera del 2%. Esto no ocurría hace 4 meses, por lo que se trata de un incremento superador, aunque en monto no represente una gran diferencia.

Este aumento de ANSES impactará en los próximos aumentos de jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF, más algunos bonos extra que reciben. Lamentablemente, esto no impactará en el monto de la Tarjeta Alimentar, ya que se encuentra regido bajo el Ministerio de Capital Humano.

La Tarjeta Alimentar es un bono que ANSES acredita a los titulares de AUH y AUE, con el objetivo de reforzar los haberes, y poder acceder a alimentos considerados vitales para sus hijos. Este refuerzo aumenta de acuerdo a la cantidad de hijos.

ANSES Tarjeta Alimentar AUH AUE

En noviembre, la Tarjeta Alimentar no tendrá incremento, por lo que los montos que acreditará ANSES por el bono extra serán los siguientes: