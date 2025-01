ANSES definió el MONTO de la TARJETA ALIMENTAR: ¿llega con aumento en enero?

La Tarjeta Alimentar es uno de los complementos más importantes que reciben los beneficiarios de la Asignación Universal por hijo (AUH), y de cara al primer pago del 2025, ANSES aclaró algunas cuestiones respecto a la ayuda económica. El ente nacional no solo determinó las fechas en las que se pagará, sino que también dio la noticia más esperada para los beneficiarios, aunque no es para nada positiva: en enero no habrá aumento.

Tarjeta-Alimentar.jpg

ANSES: estas son las fechas de pago de la Tarjeta Alimentar

Horas previas a que terminara el 2024, ANSES comunicó de manera oficial el calendario de pago de cada una de las prestaciones que rige, todo correspondiente al mes de enero del 2025. Entre ellas se definieron las fechas de jubilados, pensionados, asignaciones sociales y bonos complementarios como la Tarjeta Alimentar.