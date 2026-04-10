ANSES: cuándo cobro la jubilación en abril si mi DNI termina en 1

Jubilados que cobran la mínima: El pago se realizará el lunes 13 de abril .

El pago se realizará el . Jubilados que superan la mínima: El pago se realizará el viernes 24 de abril.

Montos confirmados: ¿Cuánto cobro en abril?

Con la aplicación del nuevo aumento del 2,90%, los valores de las jubilaciones se han actualizado para garantizar el poder de compra de los adultos mayores.

Jubilados de la mínima

Quienes perciben el haber básico cobrarán un total de $450.319,31. Este valor final resulta de la suma de:

Haber mensual con aumento: $380.319,31.

$380.319,31. Refuerzo previsional (Bono): $70.000.

Jubilados con haberes superiores

Para aquellos que superan la mínima, el haber máximo alcanza los $2.559.188,80. Cabe recordar que quienes cobran más de la mínima pero menos de $450.319,31, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

jubilados, anses (4)

Claves del aumento de ANSES en abril 2026

Movilidad: El incremento responde a la fórmula vigente que actualiza los ingresos mes a mes según el índice de inflación informado por el INDEC.

El incremento responde a la fórmula vigente que actualiza los ingresos mes a mes según el índice de inflación informado por el INDEC. Sin trámites: El bono y el aumento se liquidan de forma automática . No es necesario acudir a las oficinas de ANSES ni realizar gestiones en la web para recibirlos.

El bono y el aumento se liquidan de forma . No es necesario acudir a las oficinas de ANSES ni realizar gestiones en la web para recibirlos. Supervivencia / Fe de Vida: Se recuerda que este trámite ya no es necesario para cobrar las jubilaciones en las entidades bancarias.

Cómo consultar el recibo de abril

Se puede verificar el detalle de tu liquidación ingresando a Mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social, en la sección "Jubilados y Pensionados" > "Consulta de recibos".