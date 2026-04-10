ANSES: cuándo cobro la jubilación en abril si mi DNI termina en 1

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puso en marcha el cronograma de pagos de abril 2026. Este mes, los jubilados percibirán sus haberes con un aumento del 2,9% derivado del ajuste por inflación (IPC de febrero) y la acreditación de un bono extraordinario de $70.000.
Si tu DNI finaliza en 1, las fechas de cobro están definidas según el monto de tu prestación. A continuación, te detallamos cuándo se deposita el dinero en tu cuenta.
Calendario de pago para DNI terminados en 1
ANSES organiza el calendario de forma escalonada. Para los beneficiarios con documento terminado en 1, los días de acreditación son:
- Jubilados que cobran la mínima: El pago se realizará el lunes 13 de abril.
- Jubilados que superan la mínima: El pago se realizará el viernes 24 de abril.
Montos confirmados: ¿Cuánto cobro en abril?
Con la aplicación del nuevo aumento del 2,90%, los valores de las jubilaciones se han actualizado para garantizar el poder de compra de los adultos mayores.
Jubilados de la mínima
Quienes perciben el haber básico cobrarán un total de $450.319,31. Este valor final resulta de la suma de:
- Haber mensual con aumento: $380.319,31.
- Refuerzo previsional (Bono): $70.000.
Jubilados con haberes superiores
Para aquellos que superan la mínima, el haber máximo alcanza los $2.559.188,80. Cabe recordar que quienes cobran más de la mínima pero menos de $450.319,31, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.
Claves del aumento de ANSES en abril 2026
- Movilidad: El incremento responde a la fórmula vigente que actualiza los ingresos mes a mes según el índice de inflación informado por el INDEC.
- Sin trámites: El bono y el aumento se liquidan de forma automática. No es necesario acudir a las oficinas de ANSES ni realizar gestiones en la web para recibirlos.
- Supervivencia / Fe de Vida: Se recuerda que este trámite ya no es necesario para cobrar las jubilaciones en las entidades bancarias.
Cómo consultar el recibo de abril
Se puede verificar el detalle de tu liquidación ingresando a Mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social, en la sección "Jubilados y Pensionados" > "Consulta de recibos".