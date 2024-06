ANSES-confirmó-una-MALA-NOTICIA-para-PENSIONADOS-en-junio-2024.jpg

Un millón y medio de beneficiarios de ANSES, siendo aproximadamente un millón de ellas pensiones por invalidez, se vieron afectados por el cambio dispuesto por el gobierno de Javier Milei.

ANSES dio a conocer una mala noticia para pensionados en junio 2024

Tal cual sucedió en mayo, ANSES y el gobierno de Milei cambiaron en junio 2024 el cronograma de pago de un grupo particular de beneficiarios. Con esta medida, los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) no cobrarán en los días que habitualmente lo hacía.

Los pensionados venían recibiendo el cobro de sus haberes el primer día hábil de cada mes y desde ANSES explicaron que en mayo el cambio se debió a temas administrativos. Pero, al parecer se va a mantener en el tiempo con la nueva gestión de Mariano de los Heros, el nuevo director del organismo.

En mayo, los pensionados comenzaron a cobrar el jueves y, en junio será a partir del lunes 10.

ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas en junio 2024

DNI terminado en 0 y 1: 10 de junio

DNI terminado en 2 y 3: 11 de junio

DNI terminado en 4 y 5: 12 de junio

DNI terminado en 6 y 7: 13 de junio

DNI terminado en 8 y 9: 14 de junio

ANSES: las Pensiones No Contributivas cobrarán con aumento en junio

Las Pensiones No Contributivas (PNC) van a recibir un aumento del 8,83% -inflación de abril- en los haberes de junio más el bono de 70 mil pesos. Con esta suma, cada pensión queda de la siguiente manera:

PNC por Invalidez : $144.811,85 + $70.000 = $214.811,85 (en mayo fue de $203.099,12)

: $144.811,85 + $70.000 = $214.811,85 (en mayo fue de $203.099,12) PNC por Madre de 7 hijos : $206.874,06 + $70.000 = $276874,04 (en mayo fue de $260.141,60)

: $206.874,06 + $70.000 = $276874,04 (en mayo fue de $260.141,60) PNC por Vejez: $144.811,85 + $70.000 = $214.811,85 (en mayo fue de $203.099,12)

El resto de jubilados y pensionados van a cobrar los siguientes montos en mayo:

PUAM: $165.499,25 + $70.000 = $235.499,25 (en mayo fue de $222.113,28)

Pensión mínima: $206.931,10 + $70.000 = $276.931,10 (en mayo fue de $260.141,60)

Vale recordar que en junio, en la fecha en que cobran sus haberes mensuales los pensionados también recibirán la primera cuota del aguinaldo.