ANSES confirmó una DOBLE EXCELENTE NOTICIA para las BECAS PROGRESAR

becas progresar.png

ANSES: monto de pago y calendario de pago para las Becas Progresar

ANSES ya tiene todo listo para empezar a pagar los haberes de todas las prestaciones que va rigiendo, dando a conocer tanto el calendario de pago y el monto que recibirán.

Además de lo ocurrido con las inscripciones de las Becas Progresar, los beneficiarios del programa recibieron una desilucionante noticia, y es que no cobrará aumento en abril.

Si bien cambió la fórmula de la Ley de Movilidad, las Becas Progresar no recibirán ningún tipo de aumento con este cambio, al menos hasta julio, donde se oficializará y regirá para jubilados al menos.

Desde agosto del 2023 que las Becas Progresar no reciben un aumento de ANSES y en abril esto no será diferente. Al menos en el corto plazo, no habrá aumento, a menos de que Javier Milei anuncie un decreto.

►TE PUEDE INTERESAR: ANSES confirmó cuánto cobran AUH y AUE en abril y las fechas de pago

En abril los beneficiarios de las Becas Progresar cobrarán 20 mil pesos. Hay que recordar que en su último aumento pasaron de cobrar $12.780 a recibir este monto. A pesar de esto, solo cobran el 80%, es decir 16 mil pesos, ya que el resto queda retenido desde ANSES.

becas progresar.png

En cuanto a la fecha de pago, ANSES aún no confirmó el calendario de pago, pero si ya hay un estimativo para las Becas Progresar.

El pago desde ANSES se daría a partir del miércoles 13 de abril, y terminaría el martes 19 del mes. Además hay que recordar que durante marzo, las Becas Progresar vieron un retraso en su pago.

ANSES: qué ocurre con las inscripciones de las Becas Progresar

Desde el 1 de marzo, hasta el 31 de ese mismo mes, debían quedar abiertas las inscripciones de las Becas Progresar, y así lo confirmaba el Ministerio de Capital Humano de la Nación y ANSES en sus redes.

Durante todo el mes los interesados en inscribirse al programa que paga ANSES estuvieron atentos a la página de las Becas Progresar, pero se llevaron una ingrata sorpresa. A pesar de que fue anunciado mediante las redes, y de que estuvo habilitado durante algunas horas, ANSES suspendió las inscripciones a las Becas Progresar.

Hasta el momento la fecha de reprogramación es una incógnita, ya que desde el gobierno de Javier Milei si quiera han explicado el motivo de la suspención a las inscripciones del programa de ANSES.