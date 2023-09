El pago correspondientes al mes de septiembre 2023 ya comenzó y existe una manera de conocer el estado de solicitud de las Becas Progresar que cada estudiante pidió en la última etapa.

Becas-Progresar-2023.jpg Las Becas Progresar son un programa integral de Becas Educativas que acompaña al alumno en todos los niveles de formación durante su trayectoria académica.

ANSES: cómo sé si cobro la Beca Progresar

En agosto terminó la etapa de inscripción para las Becas Progresar, y ANSES aún no termina de informar quiénes son los que fueron aceptados o rechazados por el programa. Esto implica que no todos saben quienes cobran y quienes no.

Becas-Progresar-ANSES.jpg Las Becas Progresar son un incentivo económico y un importante estímulo personal, que le permitirá al estudiante poder avanzar en sus estudios hasta completarlos.

Las personas que se anotaron, o tienen dudas de su estado en ANSES, podrán verificar el estado de su solicitud de las Becas Progresar. Para esto deberás seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma Mi Anses : https://www.anses.gob.ar/informacion/mi-anses

: https://www.anses.gob.ar/informacion/mi-anses Acceder con CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Allí se deberá seleccionar «Mi Progresar» y, luego, en » Ver estado de mi solicitud«, tendrás que colocar el número de DNI para saber si se cobra la Beca Progresar.

Cuándo cobran las Becas Progresar de ANSES

ANSES confirmó el calendario de pago para todos los programas sociales que rige. En el caso de las Becas Progresar, comenzó el 12 de septiembre y se rige de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: martes 12 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 13 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 14 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 18 de septiembre

ANSES-Becas-Progresar1.jpg El objetivo del programa es fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, unificando todas las becas educativas del gobierno nacional.

ANSES confirmó cuánto cobran las Becas Progresar en septiembre

En agosto, las Becas Progresar recibieron un gran aumento por parte de ANSES. Desde el cobro de esos haberes, los beneficiarios cobraron un 60% más.

En el mes de septiembre, los titulares de las Becas Progresar pasarán a recibir 20 mil pesos como mensualidad de ANSES.

Es importante marcar que, a pesar de haber pasado a recibir $12.780 a $20.000, los beneficiarios de ANSES solo reciben 16 mil.