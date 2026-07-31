Años después de mudarse, desarmaron su galpón de jardín y descubrieron un búnker de la Segunda Guerra Mundial

Imagina mudarte a tu nuevo hogar y, mientras limpias e investigas, terminar descubriendo un tesoro histórico de una época clave en el mundo. Así ocurrió con una familia en Norton luego de trasladar su vida a una casa del año 1935.
Al tiempo de mudarse, decidieron desmantelar su jardín para hacerlo nuevo y, en el proceso, encontraron un cobertizo o galpón que, sin dudas, no tenían ni idea de lo que encontrarían debajo.
Después de mudarse, desarmaron el galpón de su jardín y descubrieron un búnker de la Segunda Guerra Mundial
Una familia se mudó hace unos 12 años a una casa en Norton, condado de Durham, Inglaterra, cuya estructura data de estar construida desde el año 1935. Esta casa en particular tenía algo que la diferenciaba de cualquier otra: pues cuando Phoebe Smyrell y su familia se cambiaron allí, lo que había en su jardín los dejó impactados.
A lo largo de los años, el hombre no había tenido ningún motivo para mover el cobertizo, pero hace un tiempo el lugar empezó a hundirse por un lado debido a los daños causados por la lluvia, y comenzaron a aparecer agujeros alrededor de la base a medida que la madera se pudría; entonces tuvieron que derribarlo.
Los propietarios anteriores del lugar les comentaron que había un refugio debajo del cobertizo del jardín, aunque ellos tampoco habían ido nunca a investigar. Cuando por fin desmontaron el cobertizo, lo que encontraron no fue un pequeño agujero vacío en el suelo, sino algo histórico, y quedaron atónitos por lo que vieron.
Se trataba de un refugio Anderson. Un pequeño refugio antiaéreo para patios traseros introducido en el Reino Unido en 1939 para proteger a los civiles durante los bombardeos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Fabricados con paneles prefabricados de acero corrugado atornillados y enterrados a un metro de profundidad, con tierra amontonada encima para mayor protección, y podían albergar hasta seis personas.
Además, la familia aseguró que el búnker estaba completo y equipado; había herramientas antiguas, trozos de metal e incluso lo que parece ser un sistema de plomería con desagües dentro y fuera de la entrada, para mantener el escondite seco.
En pocas palabras
- Hallazgo histórico: Una familia descubrió un búnker de la Segunda Guerra Mundial en el jardín de su casa.
- Refugio Anderson: Se trata de un refugio antiaéreo de 1939, con capacidad para seis personas y herramientas antiguas.
- Ubicación: El descubrimiento tuvo lugar en Norton, condado de Durham, Inglaterra, en una propiedad de 1935.