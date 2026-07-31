Años después de mudarse, desarmaron su galpón de jardín y descubrieron un búnker de la Segunda Guerra Mundial

A lo largo de los años, el hombre no había tenido ningún motivo para mover el cobertizo, pero hace un tiempo el lugar empezó a hundirse por un lado debido a los daños causados por la lluvia, y comenzaron a aparecer agujeros alrededor de la base a medida que la madera se pudría; entonces tuvieron que derribarlo.

Los propietarios anteriores del lugar les comentaron que había un refugio debajo del cobertizo del jardín, aunque ellos tampoco habían ido nunca a investigar. Cuando por fin desmontaron el cobertizo, lo que encontraron no fue un pequeño agujero vacío en el suelo, sino algo histórico, y quedaron atónitos por lo que vieron.

El interior del Refugio Anderson con muros de hormigón.

Se trataba de un refugio Anderson. Un pequeño refugio antiaéreo para patios traseros introducido en el Reino Unido en 1939 para proteger a los civiles durante los bombardeos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Fabricados con paneles prefabricados de acero corrugado atornillados y enterrados a un metro de profundidad, con tierra amontonada encima para mayor protección, y podían albergar hasta seis personas.

Además, la familia aseguró que el búnker estaba completo y equipado; había herramientas antiguas, trozos de metal e incluso lo que parece ser un sistema de plomería con desagües dentro y fuera de la entrada, para mantener el escondite seco.