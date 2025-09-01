ANMAT: otro laboratorio fue inhibido, ahora por anestésicos contaminados

Las acciones de la ANMAT se dan mientras cursa un pedido para que sea investigada por su actuación vinculada al fentanilo adulterado que ya se cobró casi un centenar de muertes en el país.

Suero Rigecin

La disposición de la ANMAT sobre el suero

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) comunicó a través de la Disposición 6202/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, que dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de la solución electrolítica balanceada Rigecin (citrato de sodio) y de la solución molar de bicarbonato de sodio inyectable Rigecin / bicarbonato de sodio, por desvíos de calidad atribuibles a presunta contaminación

De esta manera, el Departamento de Vigilancia post Comercialización y Acciones Reguladoras del INAME, categorizó el incidente reportado con nivel crítico y prioridad de tratamiento alta, lo que va a permitir categorizar el riesgo que representa para la salud del paciente o para la Salud Pública.

En la resolución detallaron que “que el reporte recibido informó sobre la observación de partículas en suspensión en envases cerrados y posibles hongos, que se re-suspenden por agitación y que se aplica a pacientes hospitalizados de alta vulnerabilidad”.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, entre el 6 y el 13 de junio último se efectuó una inspección al establecimiento en la que se observaron desvíos a las BPFyC que comprometían la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados. Pese al plan de acción presentado por la firma, una nueva verificación del INAME determinó que persistían deficiencias críticas en el cumplimiento de las normas.

Conforme a lo dado a conocer por la ANMAT, se pudo verificar que para las deficiencias mayores y críticas se había propuesto medidas insuficientes y no aceptables, y, además, no se habían informado las medidas inmediatas o de contingencia para subsanar las no conformidades detectadas.

Frente a lo hallado, las autoridades sanitaria indican que, a primera vista, “se trataría de productos contaminados elaborados en un establecimiento con deficiencias en el cumplimiento de las Buenas Prácticas y por ello no se puede asegurar que los productos que se hayan fabricado en el mismo cumplan, en forma uniforme y controlada, con los requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que se les pretende dar y conforme a las condiciones exigidas para su comercialización”.

Fuentes: Boletín Oficial, Archivo Diario UNO, agencia Noticias Argentinas