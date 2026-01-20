ANMAT inhabilitó a cuatro droguerías en Mendoza por incumplimientos sanitarios

Entre las firmas alcanzadas por la medida de la ANMAT se encuentran cuatro droguerías radicadas en Mendoza:

Indesa SRL

Servifarma

Distribuidora Dimek

Droguería Máximo Pettrazzi

La ANMAT había iniciado previamente las actuaciones correspondientes, a través de la Dirección de Gestión de Información Técnica, en el marco del registro de inscripción de droguerías habilitadas para realizar el tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales cuyos certificados se encontraban vencidos.