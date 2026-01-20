ANMAT inhabilitó a cuatro droguerías en Mendoza por incumplimientos sanitarios

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la baja de la habilitación de más de 50 droguerías en todo el país, al constatar que los establecimientos operaban con el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos vencido.
Entre las firmas alcanzadas por la medida de la ANMAT se encuentran cuatro droguerías radicadas en Mendoza:
- Indesa SRL
- Servifarma
- Distribuidora Dimek
- Droguería Máximo Pettrazzi
La ANMAT había iniciado previamente las actuaciones correspondientes, a través de la Dirección de Gestión de Información Técnica, en el marco del registro de inscripción de droguerías habilitadas para realizar el tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales cuyos certificados se encontraban vencidos.
Según lo establecido en la Disposición 72/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución tiene una vigencia de cinco años desde su emisión. Una vez vencido ese plazo, los establecimientos deben solicitar su renovación con una antelación mínima de 60 días hábiles, lo que les permite continuar operando hasta que se resuelva el trámite.
Sin embargo, el organismo constató que 54 droguerías tenían el certificado vencido y no habían iniciado el proceso de renovación, motivo por el cual se resolvió la baja de su habilitación.