Amor: 3 señales de que tu pareja sigue pensando en su ex

Cuando comenzamos una relación el amor y la felicidad se apoderan de nuestros días. Pero a veces con el paso del tiempo surge la curiosidad sobre el pasado romántico de esa persona especial que nos acompaña.

De esta manera, los fantasmas aparecen y la intriga nos lleva a querer saber si nuestra pareja sigue pensando en su ex o no. Y aunque no hay una fórmula mágica para descubrirlo, existen algunas señales que podrían indicar que aún hay sentimientos presentes.

De todas formas, en estos casos es recomendable tener una conversación directa desde el respeto y el amor. Sin dudas este tipo de charlas aclarará el panorama y nos brindará mayor tranquilidad.

Menciona muy seguido a su ex

Si tu pareja nombra a su ex en conversaciones cotidianas sin una razón aparente, podría ser un indicio de que aún tiene sentimientos por esa persona.

Compara tu relación con la anterior

Si generalmente compara aspectos de tu relación con una pasada, es probable que todavía tenga sentimientos. Un ejemplo de esto son comentarios como: "la relación que tuve antes era mejor en esto" o "mi ex solía hacer esto".

Baja disponibilidad emocional

Si sientes que tu pareja está más distante emocionalmente o evita hablar de su pasado amoroso, puede ser una señal de que todavía se encuentra procesando sus sentimientos hacia su ex. Una manera posible de expresarlo es a través del humor, es decir, si muestra cambios bruscos de ánimo cuando se menciona el nombre de su ex o cuando surgen temas relacionados, es probable que exista un dolor emocional aún no resuelto.

