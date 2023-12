Amigos de la joven que murió por una bala perdida piden ayuda para dar con el autor del disparo

Mariana Domínguez El pedido compartido en las redes sociales pidiendo justicia por Mariana. Gentileza Leandro Ibaceta

Familiares y amigos han replicado el posteo en sus redes, solicitándole a la comunidad que quienes puedan entregar pistas certeras que sirvan para dar con el responsable del disparo la noche del 24 de diciembre.

El pedido de los padres de "Maru"

Leandro recibió un llamado de Pablo, el prometido de la artista, el lunes a las 7 contándole lo sucedido. "Pablo me anticipó que si se recuperaba iba a tener un daño neurológico irreversible". Horas más tarde Lucas, el hermano de la joven, le avisó que Mariana tenía muerte cerebral, y pasadas las 13 del 25 de diciembre la mujer falleció en el Hospital Central.

El martes fue el velorio en el que muchos amigos y conocidos de Mariana estuvieron presentes. "De la facultad, de la primaria, de la secundaria, de la parroquia, profesores y autoridades de la UNCuyo asistieron", sostuvo Ibaceta.

Mariana Domínguez y Leandro Ibaceta Leandro Ibaceta junto a Mariana. Leo es quien inició la campaña pidiendo colaboración tras un pedido de los padres de la joven. Gentileza Leandro Ibaceta

La madre y el padre de la víctima le solicitaron a todos los amigos presentes que no permitieran que el caso quede sin resolver: "Necesitamos justicia".

Yo siento como que no hay justicia que valga, pero sí siento que si ellos nos lo pidieron, o sea si su familia nos lo pidió, tenemos que hacer todo lo posible. No sé si les va a traer alivio, pero es lo mínimo que podemos hacer por ellos. Ojalá que les traiga un poco de paz si se hace justicia, esperemos Yo siento como que no hay justicia que valga, pero sí siento que si ellos nos lo pidieron, o sea si su familia nos lo pidió, tenemos que hacer todo lo posible. No sé si les va a traer alivio, pero es lo mínimo que podemos hacer por ellos. Ojalá que les traiga un poco de paz si se hace justicia, esperemos

Crimen en Godoy Cruz

En los primeros minutos de la Navidad pasada, Mariana Domínguez estaba con su familia realizando la sobremesa en el patio de una casa ubicada en calle Picheuta, en la zona de Villa Hipódromo. La joven se levantó a buscar un vaso de agua cuando de repente se desplomó hacia atrás. Su familia la asistió y notó que le sangraba la nariz, por lo que la trasladó inmediatamente al Hospital Central.

En ese nosocomio detectaron que tenía una herida de arma de fuego que había impactado en la parte trasera de su cráneo. Estuvo internada pero terminó muriendo horas después. La investigación sostiene que se trató de un bala perdida que una persona disparó en las inmediaciones en el marco de las celebraciones navideñas.

Mariana Domínguez junto a sus amigos. Mariana tenía 28 años estaba cerca de recibirse como diseñadora y se había comprometido para casarse con su novio meses atrás. Gentileza Leandro Ibaceta.

La víctima fatal tenía 28 años y era una artista que había realizado algunos murales y obras. Estaba cerca de recibirse como diseñadora en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y se había comprometido para contraer casamiento con su novio meses atrás.

