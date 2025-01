Alianza entre Samsung y Google permite que teléfonos tope de gama utilicen exclusiva herramienta de IA

Google y Samsung se fusionan para llevarte esta fantástica herramienta

Según cuenta el medio especializado ‘Hipertextual’, Google Maps tendrá un salto de calidad en celulares Samsung. Tras la actualización de One UI 7, la nueva capa de personalización de la firma surcoreana, llegará una herramienta de inteligencia artificial que se integrará a la perfección con la aplicación de mapas y brindará una experiencia de usuario sensacional.

Días atrás, Samsung presentó Now Bar, una función estrella de One UI 7. Se trata de una ventana emergente y flotante que interactúa con distintas aplicaciones para brindar información constantemente. Tras el acuerdo con Google, la primera integración de Now Bar se dará con Maps y es exclusiva del Galaxy S25. Cuando se libere la actualización, otros teléfonos tope de gama (como el S24) también contarán con la función.