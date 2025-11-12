Alerta: tormenta solar mundial produce auroras boreales visibles en Argentina

Estos campos magnéticos se retuercen a medida que el Sol gira, con su ecuador rotando más rápido que sus polos. Las tormentas solares suelen comenzar cuando estos campos magnéticos retorcidos del Sol se distorsionan y estiran tanto que se rompen y se reconectan (en un proceso llamado reconexión magnética), liberando grandes cantidades de energía.

Qué generó la tormenta

El NOAA emitió un comunicado sobre los fenómenos que están sucediendo actualmente en el mundo. En comunicado informan: "El paso de CME continúa, creemos que el "corazón" del CME actual, la nube magnética, ahora está pasando por la Tierra y continuará haciéndolo durante las horas nocturnas".

La fuerza magnética del pasaje CME se ha establecido en aproximadamente 8 veces la fuerza de fondo normal! Eso es lo suficientemente grave como para alcanzar los niveles de G4 en caso de que el campo magnético de la CME vuelva a ser opuesto al de la Tierra. Esta orientación puede cambiar/cambiar a medida que el pasaje continúa, lo que lleva a varios niveles de actividad.

aurora boreal mundo Durante las tormentas, las corrientes en la ionosfera, así como las partículas energéticas que se precipitan en ella.

Los pronosticadores de SWPC creen que la Tierra fue y está siendo afectada por las dos primeras de las tres llegadas anticipadas de CME.

Creemos que la CME final y más enérgica aún no ha llegado y puede estar todavía en camino para una llegada al mediodía (EST) más o menos. Estamos viendo indicios de otro CME, tal vez más fuerte, moviéndose a través del espacio y ese podría ser el tercer CME que todavía estamos esperando de acuerdo con nuestro pronóstico y señalado en la ejecución del modelo incluido.

Este tipo de anomalía no suele ser visible a simple vista, pero se relaciona con eventos como tormentas geomagnéticas que provocan auroras australes en latitudes inusuales. Por el momento se han observado algunas auroras en Estados Unidos y el sur de Chile. Es probable que se puedan observar en el sur de Argentina.