Alerta de temperaturas frías que podrían causar hipotermia en California este martes

Frente frío en California

El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos emitió un alerta por clima frío, el cual entró en vigencia desde las 3 am hasta las 9 am de este martes. En las zonas de Costa Humboldt, Costa Del Norte, las montañas Highwood, Little Belt, Judith y Snowy, Puertas de las Montañas, Valles del Condado de Meagher y Elkhorn y Montañas Boulder se esperan vientos muy fríos con temperaturas que bajan hasta 35 grados bajo cero.

clima califronia.jpg El alerta se mantiene vigente hasta hoy en la mañana.

Hoy día habrá lluvias y chubascos de nieve con una máxima de 38. Viento del norte de 7 mph y una probabilidad de precipitación del 90%. Se espera poca o ninguna acumulación de nieve. Esta noche se esperan chubascos de nieve, posiblemente mezclados con lluvia con una mínima de 32 °F. Viento ligero y variable. Probabilidad de precipitación del 80 %. Se espera poca o ninguna acumulación de nieve.