Alerta sanitaria: el insecto que no deja rastro pero cuya picadura puede ser letal

La hormiga asiática de aguijón no construye nidos visibles; prefiere establecer sus colonias en cavidades naturales, madera en descomposición, macetas o bajo la hojarasca.

En concreto, su expansión se ha visto favorecida por el comercio de mantillo (mulch) y el transporte de leña, permitiéndole viajar de un estado a otro sin ser advertida.

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Lo que realmente preocupa a las autoridades sanitarias es la naturaleza de su picadura. El veneno de la Brachyponera chinensis posee componentes químicos que pueden desencadenar reacciones alérgicas severas.

Para las personas sensibles, este ataque puede ser letal si no se recibe tratamiento médico inmediato. De hecho, estudios recientes sugieren que este insecto tiene una probabilidad mayor de causar reacciones alérgicas graves en comparación con las abejas comunes.

El impacto de este insecto en el ecosistema

Más allá del riesgo humano, este insecto está alterando drásticamente el equilibrio natural. Al ser una especie altamente depredadora, desplaza a las hormigas nativas que cumplen funciones vitales como la dispersión de semillas.

Actualmente, estados como Georgia, las Carolinas, Nueva York y Florida se encuentran bajo vigilancia intensiva. Las autoridades recomiendan a la población revisar minuciosamente cualquier material de jardinería y reportar avistamientos sospechosos.