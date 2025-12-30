Alerta: Qué significa que se encienda la luz del motor en el tablero del auto

auto-luz-amarilla-check-engine.jpg Foto: gentileza siempreauto.

Qué significa que se encienda la luz del motor en el tablero del auto

La luz amarilla con forma del motor que se enciende en el tablero, es conocida como “Check Engine” o “Revisar Motor” traducido en español.

Si aparece esta luz en el tablero del auto y no se sabe qué significa, algún problema se está indicando y algunos que pueden apreciarse a simple vista si se tiene algunos conocimientos básicos sobre autos.

auto-luz-amarilla-check-engine4.jpg Foto: gentileza supercheapauto.

Si hay que enumerar algunas causas comunes que la luz encendida en el tablero del auto nos está indicando, según señalan desde CHEVCAR, tienda de repuestos para automóviles de Buenos Aires, serían:

La tapa de la nafta quedó mal colocada

Fallas en el sistema de emisiones

Problemas con los sensores de oxígeno

Defectos en el catalizador

Bujías desgastadas

Problemas en el sistema de encendido

Los expertos en autos recomiendan leer atentamente el manual del fabricante del vehículo. En caso de que persista el problema, no dudar en llevar el auto a un mecánico y concesionaria oficial, para que se le realice un escáner y salga a la luz el inconveniente.

Lo cierto es que se trata de una señal de alarma, por lo que si alguna vez se te enciende la luz del motor en el auto, revisa qué puede andar mal o llévalo con un profesional.