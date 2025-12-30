Cuando una persona se encuentra manejando y, de repente, se prende una luz atípica en el tablero del auto, sin que las personas sepan realmente qué significa, en coincidencia con una oleada de lamentos y preocupaciones, porque algo malo podría estar por suceder con el vehículo.
Alerta: Qué significa que se encienda la luz del motor en el tablero del auto
El tablero del auto muestra una luz amarilla con forma de motor, que algunas veces suele apagarse luego de unos instantes.
Sabiendo que algo no está funcionando bien, las personas comienzan a preguntarse qué está pasando, por qué apareció esa luz en el tablero del auto y qué se debe hacer.
Qué significa que se encienda la luz del motor en el tablero del auto
La luz amarilla con forma del motor que se enciende en el tablero, es conocida como “Check Engine” o “Revisar Motor” traducido en español.
Si aparece esta luz en el tablero del auto y no se sabe qué significa, algún problema se está indicando y algunos que pueden apreciarse a simple vista si se tiene algunos conocimientos básicos sobre autos.
Si hay que enumerar algunas causas comunes que la luz encendida en el tablero del auto nos está indicando, según señalan desde CHEVCAR, tienda de repuestos para automóviles de Buenos Aires, serían:
- La tapa de la nafta quedó mal colocada
- Fallas en el sistema de emisiones
- Problemas con los sensores de oxígeno
- Defectos en el catalizador
- Bujías desgastadas
- Problemas en el sistema de encendido
Los expertos en autos recomiendan leer atentamente el manual del fabricante del vehículo. En caso de que persista el problema, no dudar en llevar el auto a un mecánico y concesionaria oficial, para que se le realice un escáner y salga a la luz el inconveniente.
Lo cierto es que se trata de una señal de alarma, por lo que si alguna vez se te enciende la luz del motor en el auto, revisa qué puede andar mal o llévalo con un profesional.