Ambos realizaron el lanzamiento en las redes sociales este semana y resumieron en pocas palabras el contenido del libro y cómo nació esta idea ya que hace 20 años que trabajan juntos. En una presentación virtual del libro, Vigil contó que cada vez que Laura llega al país, se reúnen y salen en auto a recorrer los viñedos y bodegas de Mendoza, momento que utilizan de excusa para ponerse al día con todos los temas pendientes importantes de Catena Zapata, a donde él trabaja como winemaker, además de tener su propia bodega y varios emprendimientos gastronómicos exitosos.

Precisamente, los vinos creados por Vigil han recibido múltiples premios internacionales y lo han posicionado en el podio de los mejores del planeta.

"Es un viaje que siempre hacemos, donde probamos diferentes vinos, charlamos y discutimos. Todo eso quisimos plasmarlo en el libro junto al desarrollo científico del Catena Institute", contó entusiasmado el enólogo y empresario, quien debutó en el mundo editorial. Sin embargo, ella va por el tercero, después de Vino Argentino, An Insider’s Guide to the Wines and Wine Country of Argentina y Oro en los viñedos.

"Los dos amamos el Malbec y por eso le pusimos ese nombre. Tiene una historia muy fascinante y divertida que se remonta a 2.000 años atrás cuando los romanos pasaron por Francia. Además acá tenemos un experto en genealogía de los suelos para saber cómo afectan el sabor del vino", expresó la médica, investigadora y una de las herederas de la prestiogiosa bodega Catena Zapata señalando a Vigil. "Mostramos Mendoza, la Argentina, a través del Malbec desde un lugar sencillo hasta la parte técnica", sumó él.

Los lectores podrán encontrarse con información técnica y precisa con hermosas ilustraciones, imágenes, anécdotas y datos de color, a través de un recorrido ameno y entretenido por los diversos momentos de la historia y la evolución del Malbec. Aquí aparece la llegada a América de Nicola Catena y el esfuerzo de las primeras generaciones de inmigrantes que cultivaron estas tierras.

También el libro invita a realizar un road movie por los distintos sitios mendocinos donde actualmente el Malbec es el protagonista, como la región del Valle de Uco. A través de sus páginas, los autores brindan pistas acerca de cómo y porqué este varietal insignia se transformó en una marca identitaria y de excelencia del vino argentino en el mundo. "Es la información que cualquiera quisiera tener del Malbec reunida en un mismo ejemplar", cerró Laura orgullosa mostrando en sus manos a Mon amour Malbec.