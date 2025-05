Alejandro Poquet presentó su último libro junto a Zaffaroni y Kemelmajer

Quien supo ser funcionario del ex gobernador Arturo Lafalla expuso acompañado de figuras de renombre en el ámbito jurídico como Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte, y Aída Kemelmajer de Carlucci, ex miembro de la Suprema Corte y redactora del nuevo Código Civil y Comercial.

Además, se acercaron el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel; el actual integrante de la Suprema Corte, José Valerio; el jefe de los fiscales, Alejandro Gullé; el fiscal federal Pablo Garciarena; y la jueza Gabriela Ávalos.