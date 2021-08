Alberto Fernández contó que se desmayó al ver nacer a su hijo

“Me llevó de prepo al parto. Y la verdad es que creo que el obstetra me vio entrar, creo que el tipo se dio cuenta que lo mío no era eso y me hizo parar atrás del respaldo de la cama. Y vi que el obstetra por ahí empezó a juguetear. Y de repente hizo así y vi que tenía las manos llenas de sangre. Fue lo último que recuerdo. Caí redondo desmayado. Al desmayarme caí sobre esos aparatos, para colgar el suero, que tienen como una pata, y son de hierro duro. Caí, y me partí la cabeza”, recordó el mandatario quien debió ser atendido en el momento por otros médicos.

“Me despertaron y ahí me sacaron. Escuchaba al obstetra gritar para qué hacen entrar a los padres si no están para esto. Y bueno. Me sacaron, me cosieron, me pusieron una vendita, y de repente sale una enfermera y dice venga, venga, que ya está saliendo. Y cuando entro lo veo que lo traen a Tani colgando de las patas, con la cabeza para abajo, todo morado”, agregó Alberto sobre la llegada de Estanislao.

“Lo pusieron en una mesada de acero inoxidable. Le metieron una manguerita para absorber no sé que cosa. Y ahí dije no, no me voy porque me desmayo de vuelta y ahí me fui y estuve media hora hasta que tuvo color y estuvo todo bien. Y ahí volví. Ya lo disfrute”, finalizó Fernández.