Aire acondicionado: errores que aumentan el gasto energético

Errores uso de aire acondicionado que causan gasto de energía.jpg Existen algunos secretos para que el aire acondicionado gaste menos energía de la necesaria y no haya sorpresas grandes en la boleta.

Los 8 errores frecuentes al usar el aire acondicionado

ERROR 1: no limpiar los filtros de aire

Está directamente relacionado con la falta de mantenimiento. Los filtros de aires acondicionados se llenan de tierra y grasa que dificulta el paso de la ventilación. De esta manera obligamos al dispositivo a trabajar durante más tiempo para bajar la temperatura. Lo mejor es hacer limpieza, por lo menos, una vez al mes. Para esto no es necesario llamar a un especialista.

ERROR 2: no aislar los ambientes a climatizar

Cerrar puertas y ventanas suele ser tenido en cuenta como aislación suficiente, pero no. Todavía se puede ayudar más a disminuir el consumo si tapamos todas las filtraciones, como las pequeñas aberturas debajo de las puertas o entre ventanas.

ERROR 3: dejar que entre luz del sol

Es un error muy repetido y que debe corregirse sí o sí para ahorrar energía. Es recomendable usar cortinas de colores claros en todos los vidriados de los espacios a acondicionar y, si es posible, persianas, toldos y parasoles.

ERROR 4: bajar mucho la temperatura

Todo el mundo lo sabe, la temperatura promedio recomendada es de 24°C, un punto ideal para no sufrir calor durante el día. Sin embargo, cuando dormimos, el cuerpo puede tolerar aún unos grados más y llegar hasta los 27°C. Se estima que con solo pasar el aire de 24°C a 25°C, se puede ahorrar hasta un 20% de electricidad.

Errores uso de aire acondicionado que causan gasto de energía 2.jpg La temperatura ideal en el uso de aire acondicionado es de 24°C.

ERROR 5: intentar acelerar el enfriamiento

Poner la temperatura en menos grados no asegura que el ambiente se enfriará más rápido. No es que el aire acondicionado logre atemperar el espacio de inmediato, sino que es la temperatura a la que se espera que el artefacto llegue en el ambiente en el que está ubicado. Ponerlo en 18° al llegar a casa no hará que enfríe más rápido y producirá un gasto extra de energía.

ERROR 6: no chequear la temperatura exterior

En muchas ocasiones pasamos todo el día con el aire encendido, incluso cuando la temperaura exterior ya bajó. Esto sucede, generalmente, al atardecer, cuando cae el sol y bajan algunos grados. Controlar esto puede ayudar a ahorrar.

ERROR 7: usar siempre el modo frío

Todos los equipos de aire acondicionado cuentan con un modo ventilación. Una vez que una habitación se enfría, este modo puede ser útil para mantenerla fresca sin que se active el compresor del aire.

ERROR 8: tener artefactos obsoletos

Los electrodomésticos tienen, por regulación, una etiqueta de eficienca energética que establece qué tanto consume. Mientras más lejos de la "A" se encuentre el nivel del dispositivo, más energía necesitará para su funcionamiento. Por eso se recomienda hacer inversiones para reemplazar los equipos más viejos que tengan un alto nivel de consumo.