Ahorró para comprarle un auto a su esposa, pero una infidelidad cambió todos sus planes

Hincha de Messi en el Mundial El hombre le iba a regalar un auto a su esposa, pero cambió los planes y fue a ver el Mundial. Imagen: DSports.

Sin embargo, en diciembre de 2025 descubrió que ella le era infiel y entendió que aquel regalo ya no tenía sentido. “Me di cuenta de que la patrona andaba con un cirujano del hospital militar”, soltó el hombre y generó reacciones inmediatas, de hecho el periodista soltó incrédulo: "¡No te lo puedo creer!".

Le iba a regalar un auto a su esposa pero se fue al Mundial

Lejos de quedarse atrapado en ese difícil momento personal, el hombre decidió dar un giro. En lugar de comprarle el auto a su esposa, utilizó los ahorros para cumplir su sueño: ver a Lionel Messi en el partido entre Argentina y Argelia que se disputó en Kansas City.

La buena noticia es que el hombre pudo disfrutar de la actuación histórica de Messi al marcar un hat-trick, liderando el triunfo de la albiceleste durante su primera aparición en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La historia provocó las risas del periodista y de los espectadores presentes en el móvil. "Le mandamos un saludo a la señora y al cirujano", bromeó el cronista. Luego agregó: "Te ahorraste unos cuantos pesos, unos cuantos dólares".

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Para finalizar el reportero admitió que no sabía si felicitarlo por haber ido al Mundial o lamentar la situación y la infidelidad que había atravesado. El comentario provocó una carcajada del nicaragüense.