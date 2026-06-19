Ahorró para comprarle un auto a su esposa, pero una infidelidad cambió todos sus planes

Durante la cobertura del partido entre Argentina y Argelia, un hincha de la Scaloneta nacido en Nicaragua relató una historia personal que se viralizó en las redes sociales. El relato, digno de novela turca, combina infidelidad, un auto muy anhelado y unos pasajes al Mundial 2026 que cambiaron el rumbo de la historia.
En un móvil en vivo de DSports, un periodista entrevistó a un hincha de la Selección Argentina que terminó compartiendo una historia de no creer. El hombre, oriundo de Nicaragua, explicó que había asistido al partido para ver a Lionel Messi en su debut en el Mundial 2026.
“Soy de Nicaragua, soy fan de Messi, no me voy a perder este partido, el último tango del rey”, inició el aficionado, antes de relatar una experiencia personal. Según contó, vive en Estados Unidos desde hace tres años y durante mucho tiempo estuvo ahorrando dinero para comprarle un auto a su esposa, quien se lo había pedido en varias ocasiones.
Sin embargo, en diciembre de 2025 descubrió que ella le era infiel y entendió que aquel regalo ya no tenía sentido. “Me di cuenta de que la patrona andaba con un cirujano del hospital militar”, soltó el hombre y generó reacciones inmediatas, de hecho el periodista soltó incrédulo: "¡No te lo puedo creer!".
Le iba a regalar un auto a su esposa pero se fue al Mundial
Lejos de quedarse atrapado en ese difícil momento personal, el hombre decidió dar un giro. En lugar de comprarle el auto a su esposa, utilizó los ahorros para cumplir su sueño: ver a Lionel Messi en el partido entre Argentina y Argelia que se disputó en Kansas City.
La buena noticia es que el hombre pudo disfrutar de la actuación histórica de Messi al marcar un hat-trick, liderando el triunfo de la albiceleste durante su primera aparición en la Copa Mundial de Fútbol 2026.
La historia provocó las risas del periodista y de los espectadores presentes en el móvil. "Le mandamos un saludo a la señora y al cirujano", bromeó el cronista. Luego agregó: "Te ahorraste unos cuantos pesos, unos cuantos dólares".
Para finalizar el reportero admitió que no sabía si felicitarlo por haber ido al Mundial o lamentar la situación y la infidelidad que había atravesado. El comentario provocó una carcajada del nicaragüense.