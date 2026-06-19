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Ahorró para comprarle un auto a su esposa, pero una infidelidad cambió todos sus planes

"El auto ya no tenía sentido", expresó el hombre en un video que se volvió viral en redes. No obstante, decidió invertir sus ahorros en una experiencia única

Paula García
Por Paula García [email protected]
El hombre no le regaló el auto a su esposa, pero pudo disfrutar de la actuación histórica de Messi frente a Argelia. Imagen: DSports.

El hombre no le regaló el auto a su esposa, pero pudo disfrutar de la actuación histórica de Messi frente a Argelia. Imagen: DSports.

Durante la cobertura del partido entre Argentina y Argelia, un hincha de la Scaloneta nacido en Nicaragua relató una historia personal que se viralizó en las redes sociales. El relato, digno de novela turca, combina infidelidad, un auto muy anhelado y unos pasajes al Mundial 2026 que cambiaron el rumbo de la historia.

En un móvil en vivo de DSports, un periodista entrevistó a un hincha de la Selección Argentina que terminó compartiendo una historia de no creer. El hombre, oriundo de Nicaragua, explicó que había asistido al partido para ver a Lionel Messi en su debut en el Mundial 2026.

“Soy de Nicaragua, soy fan de Messi, no me voy a perder este partido, el último tango del rey”, inició el aficionado, antes de relatar una experiencia personal. Según contó, vive en Estados Unidos desde hace tres años y durante mucho tiempo estuvo ahorrando dinero para comprarle un auto a su esposa, quien se lo había pedido en varias ocasiones.

Hincha de Messi en el Mundial
El hombre le iba a regalar un auto a su esposa, pero cambi&oacute; los planes y fue a ver el Mundial. Imagen: DSports.

El hombre le iba a regalar un auto a su esposa, pero cambió los planes y fue a ver el Mundial. Imagen: DSports.

Sin embargo, en diciembre de 2025 descubrió que ella le era infiel y entendió que aquel regalo ya no tenía sentido. “Me di cuenta de que la patrona andaba con un cirujano del hospital militar”, soltó el hombre y generó reacciones inmediatas, de hecho el periodista soltó incrédulo: "¡No te lo puedo creer!".

Le iba a regalar un auto a su esposa pero se fue al Mundial

Lejos de quedarse atrapado en ese difícil momento personal, el hombre decidió dar un giro. En lugar de comprarle el auto a su esposa, utilizó los ahorros para cumplir su sueño: ver a Lionel Messi en el partido entre Argentina y Argelia que se disputó en Kansas City.

La buena noticia es que el hombre pudo disfrutar de la actuación histórica de Messi al marcar un hat-trick, liderando el triunfo de la albiceleste durante su primera aparición en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La historia provocó las risas del periodista y de los espectadores presentes en el móvil. "Le mandamos un saludo a la señora y al cirujano", bromeó el cronista. Luego agregó: "Te ahorraste unos cuantos pesos, unos cuantos dólares".

Embed - ¿SOLDADO CAÍDO EN KANSAS La increíble historia de este hincha Nicaragüense, por ver a Messi en el debút de la Albiceleste ante Argelia. El trabando duro en USA para comprarle un carro a su esposa y ella con el médico jugando sucio en Nicaragua. Lo estaban goleando pero remontó la jugada, le puso buen sabor a la jugada final. @dsports Jajajajajajaja #argentina #nicaragua
@descubretvnicaragua

¿SOLDADO CAÍDO EN KANSAS La increíble historia de este hincha Nicaragüense, por ver a Messi en el debút de la Albiceleste ante Argelia. El trabando duro en USA para comprarle un carro a su esposa y ella con el médico jugando sucio en Nicaragua. Lo estaban goleando pero remontó la jugada, le puso buen sabor a la jugada final. @dsports Jajajajajajaja #argentina #nicaragua

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Para finalizar el reportero admitió que no sabía si felicitarlo por haber ido al Mundial o lamentar la situación y la infidelidad que había atravesado. El comentario provocó una carcajada del nicaragüense.

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