Cucarachas.jpg Que aparezcan cucarachas en tu casa tiene diferentes significados.

Pero no hay que preocuparse demasiado porque las cucarachas son insectos más comunes de lo que parecen y no hay lugar en el mundo en el que no se las encuentren. Además son insectos muy ingeniosos que pueden vivir, comer y reproducirse en tu casa sin que los dueños se enteren.

Es más, que las cucarachas estén por tu casa no necesariamente es una señal de falta de higiene. Aun con limpieza regular y la mantención de un hogar ordenado, las cucarachas logran encontrar comida y agua sin demasiados problemas.

Si bien por lo general no pican ni muerden, las cucarachas son capaces de causar problemas de salud para algunas personas en una casa o apartamento infestado. Algunas personas experimentan síntomas de alergia y asma por respirar la piel y residuos de las cucarachas.