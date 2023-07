AFIP: ¿Puedo trabajar en relación de dependencia y ser monotributista al mismo tiempo?

¿Puedo trabajar en relación de dependencia y ser monotributista al mismo tiempo?

La AFIP (Administración Federal de Ingresos Púbicos), según la legislación, vigente permite que una misma persona se encuadre dentro del régimen simplificado, conocido como monotributo, y tener un trabajo registrado al mismo tiempo.

Como empleado formal, entre los aportes obligatorios, también estás aportando a una obra social y al régimen jubilatorio. Esto es así en todos los trabajos registrados, siempre. Por lo tanto, si decidís ser monotributista estos conceptos no los vas a tener que pagar en la cuota mensual.

afip monotributo inclusivo.jpg

¿Cómo darse de alta en el monotributo?

Este trámite que se hace desde la web de AFIP (www.afip.gob.ar), con tu CUIT y CLAVE FISCAL. Si no las tenés, podés gestionarla desde la misma página o de la APP “MI AFIP”. Una vez dentro de la página de AFIP, deberás ir al perfil del “monotributo” para elegir las características del mismo si vas a prestar un servicio o vender algún objeto. No obstante, lo ideal es acudir con un contador para no cometer errores.

