En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de San Martín, se convoca a aquellas personas que deseen ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “N” (inicial del nombre).
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niño de 11 años
El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una niño de doce años
“N” tiene 12 años y es un niño cariñoso, al que le gusta tener amigos y compartir con sus pares. Disfruta de dibujar, pintar y realizar actividades manuales, así como también de escuchar música. Participa de diversas actividades recreativas, entre ellas taller de iniciación al deporte y musicoterapia.
Le gusta jugar al fútbol y practicar natación. Sus equipos preferidos son Gimnasia y Esgrima de Mendoza y River Plate. Su comida favorita son los tacos. Le gustan mucho los animales, en particular los perros y los gatos, y disfruta del contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre. Es un niño que valora la tranquilidad y disfruta de los momentos de silencio.
Actualmente cursa 5° grado de nivel primario. En relación a su salud, asiste cada 15 días a tratamiento psicológico.
A “N” le gustaría conocer una familia que pueda acompañarlo en su proceso de inserción en un nuevo sistema familiar, respetando sus tiempos.
A dónde comunicarse
Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarlo en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista a través de los siguientes canales:
WhatsApp: 261 6799541