Inicio Sociedad Justicia de Familia
Pedidos de adopción

Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niño de 11 años

El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una niño de doce años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de San Martín, se convoca a aquellas personas que deseen ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “N” (inicial del nombre).

“N” tiene 12 años y es un niño cariñoso, al que le gusta tener amigos y compartir con sus pares. Disfruta de dibujar, pintar y realizar actividades manuales, así como también de escuchar música. Participa de diversas actividades recreativas, entre ellas taller de iniciación al deporte y musicoterapia.

Le gusta jugar al fútbol y practicar natación. Sus equipos preferidos son Gimnasia y Esgrima de Mendoza y River Plate. Su comida favorita son los tacos. Le gustan mucho los animales, en particular los perros y los gatos, y disfruta del contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre. Es un niño que valora la tranquilidad y disfruta de los momentos de silencio.

Actualmente cursa 5° grado de nivel primario. En relación a su salud, asiste cada 15 días a tratamiento psicológico.

A “N” le gustaría conocer una familia que pueda acompañarlo en su proceso de inserción en un nuevo sistema familiar, respetando sus tiempos.

A dónde comunicarse

Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarlo en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista a través de los siguientes canales:

[email protected]

WhatsApp: 261 6799541

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar