Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niño de 11 años

“N” tiene 12 años y es un niño cariñoso, al que le gusta tener amigos y compartir con sus pares. Disfruta de dibujar, pintar y realizar actividades manuales, así como también de escuchar música. Participa de diversas actividades recreativas, entre ellas taller de iniciación al deporte y musicoterapia.

Le gusta jugar al fútbol y practicar natación. Sus equipos preferidos son Gimnasia y Esgrima de Mendoza y River Plate. Su comida favorita son los tacos. Le gustan mucho los animales, en particular los perros y los gatos, y disfruta del contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre. Es un niño que valora la tranquilidad y disfruta de los momentos de silencio.