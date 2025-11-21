En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de San Carlos, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “G” (inicial del nombre).
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niño de 11 años
El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una niño de once años
“G” tiene 11 años. Es un niño cariñoso, tímido e inteligente con capacidad de expresar sus emociones y deseos. Tiene gran vitalidad y energía por lo que le gusta mantenerse ocupado en actividades de manipulación y construcción. Asiste a talleres de dibujo y presenta predisposición para participar de actividades, salidas recreativas y demás propuestas que se hacen desde el hogar.
Se encuentra asistiendo a 4to grado de escuela común, donde el cambio de hogar institucional, el cambio de escuela derivado de esto, y la falta de adultos que brinden un entorno afectivo positivo, han afectado en su rendimiento. Sin embargo es destacable su asistencia escolar, no presentando resistencia para asistir, soñando a futuro poder estudiar informática y programación, ya que le gustan mucho las computadoras, los celulares y videojuegos.
Además asiste a un espacio terapéutico de psicología y psiquiatría, ya que en ocasiones presenta angustia y malestar. Logrando avances significativos en esta área. G. tiene salidas con dos madrinas institucionales con quien se encuentra de manera mensual y mantiene lazos significativos.
Buscamos una familia que pueda acompañar a “G” en su crecimiento, con amor y respeto, que permitan continuar manteniendo vínculo con su hermana y le brinden un ambiente adecuado para su desarrollo. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla/o en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por whatsapp al 2616799541.