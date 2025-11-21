Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niño de 11 años

“G” tiene 11 años. Es un niño cariñoso, tímido e inteligente con capacidad de expresar sus emociones y deseos. Tiene gran vitalidad y energía por lo que le gusta mantenerse ocupado en actividades de manipulación y construcción. Asiste a talleres de dibujo y presenta predisposición para participar de actividades, salidas recreativas y demás propuestas que se hacen desde el hogar.

Se encuentra asistiendo a 4to grado de escuela común, donde el cambio de hogar institucional, el cambio de escuela derivado de esto, y la falta de adultos que brinden un entorno afectivo positivo, han afectado en su rendimiento. Sin embargo es destacable su asistencia escolar, no presentando resistencia para asistir, soñando a futuro poder estudiar informática y programación, ya que le gustan mucho las computadoras, los celulares y videojuegos.