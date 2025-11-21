Inicio Sociedad Adopciones en Mendoza
Pedido de Adopción

Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niño de 11 años

El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una niño de once años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de San Carlos, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “G” (inicial del nombre).

“G” tiene 11 años. Es un niño cariñoso, tímido e inteligente con capacidad de expresar sus emociones y deseos. Tiene gran vitalidad y energía por lo que le gusta mantenerse ocupado en actividades de manipulación y construcción. Asiste a talleres de dibujo y presenta predisposición para participar de actividades, salidas recreativas y demás propuestas que se hacen desde el hogar.

Se encuentra asistiendo a 4to grado de escuela común, donde el cambio de hogar institucional, el cambio de escuela derivado de esto, y la falta de adultos que brinden un entorno afectivo positivo, han afectado en su rendimiento. Sin embargo es destacable su asistencia escolar, no presentando resistencia para asistir, soñando a futuro poder estudiar informática y programación, ya que le gustan mucho las computadoras, los celulares y videojuegos.

Además asiste a un espacio terapéutico de psicología y psiquiatría, ya que en ocasiones presenta angustia y malestar. Logrando avances significativos en esta área. G. tiene salidas con dos madrinas institucionales con quien se encuentra de manera mensual y mantiene lazos significativos.

Buscamos una familia que pueda acompañar a “G” en su crecimiento, con amor y respeto, que permitan continuar manteniendo vínculo con su hermana y le brinden un ambiente adecuado para su desarrollo. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla/o en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por whatsapp al 2616799541.

