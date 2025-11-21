Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 12 años

Tiene un hermano, quien se encuentra en otro hogar, al cual también se le está buscando familia, y si bien se estableció que era necesario una búsqueda de familia por separado, es fundamental poder sostener el vínculo entre ellos, ya que es una relación positiva.

La adolescente tiene una madrina institucional con quien realiza paseos y actividades recreativas, principalmente los fines de semana. Buscamos una familia que pueda acompañar a “M” en su desarrollo, y poder responder a sus necesidades materiales y psicoafectivas; y hacer efectivos sus derechos. Su situación de adoptabilidad se encuentra firme.

Dónde comunicarse

Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected] o por whatsapp al 2616799541”