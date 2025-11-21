En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Las Heras, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “M”.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 12 años
El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una niña de doce años
“M” tiene 12 años, es tímida y sincera. Disfruta mucho de pintar, dibujar y escuchar música de María Becerra, La Joaqui y Lukra. Le gusta ver televisión y videos en Youtube. Su color preferido es el rojo y sus comidas favoritas son el asado y el helado de chocolate.
Se encuentra asistiendo a 5to grado de escuela común, en turno mañana. Ha presentado algunas dificultades, sin embargo se encuentra recibiendo apoyo en esta área para poder avanzar en la adquisición de nuevos aprendizajes. Actualmente concurre a tratamiento terapéutico de psicología y psiquiatria, con el objetivo de acompañarla a elaborar aspectos de su historia y transitar de una mejor manera su institucionalización.
Tiene un hermano, quien se encuentra en otro hogar, al cual también se le está buscando familia, y si bien se estableció que era necesario una búsqueda de familia por separado, es fundamental poder sostener el vínculo entre ellos, ya que es una relación positiva.
La adolescente tiene una madrina institucional con quien realiza paseos y actividades recreativas, principalmente los fines de semana. Buscamos una familia que pueda acompañar a “M” en su desarrollo, y poder responder a sus necesidades materiales y psicoafectivas; y hacer efectivos sus derechos. Su situación de adoptabilidad se encuentra firme.
Dónde comunicarse
Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected] o por whatsapp al 2616799541”