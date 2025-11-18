Inicio Sociedad Adopciones en Mendoza
Pedido de Adopción

Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 12 años

El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una niña de doce años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de San Rafael ,Convoca a aquellas personas que quieran vincularse con una niña de doce años, cuyo nombre comienza con la letra E (inicial de su nombre), que cursa el 6° grado de una escuela formal.

Por fuera de esta asiste a Folclore. Disfruta de las actividades al aire libre y algunos deportes, le encanta armar pulseras y collares, o ayudar a las tías del hogar a cocinar. Es una niña extrovertida y muy bromista. En ocasiones se enoja, ante todo en situaciones en las que siente que hay injusticias.

Actualmente asiste a tratamiento psicológico presentando una buena evolución, en relación a las situaciones vividas en su pasado.

Manifiesta deseos de ser adoptada por una familia conformada solo por mujeres. Es necesario que E pueda contar con adultos que puedan acompañar su tratamiento psicológico y la ayuden a mantener el contacto con sus hermanos.

Dónde comunicarse

Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse a este Registro Provincial de Adopción, al siguiente mail: [email protected]. o por Whatsapp al 2616799541.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar