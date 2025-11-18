En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de San Rafael ,Convoca a aquellas personas que quieran vincularse con una niña de doce años, cuyo nombre comienza con la letra E (inicial de su nombre), que cursa el 6° grado de una escuela formal.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 12 años
El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una niña de doce años
Por fuera de esta asiste a Folclore. Disfruta de las actividades al aire libre y algunos deportes, le encanta armar pulseras y collares, o ayudar a las tías del hogar a cocinar. Es una niña extrovertida y muy bromista. En ocasiones se enoja, ante todo en situaciones en las que siente que hay injusticias.
Actualmente asiste a tratamiento psicológico presentando una buena evolución, en relación a las situaciones vividas en su pasado.
Manifiesta deseos de ser adoptada por una familia conformada solo por mujeres. Es necesario que E pueda contar con adultos que puedan acompañar su tratamiento psicológico y la ayuden a mantener el contacto con sus hermanos.
Dónde comunicarse
Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse a este Registro Provincial de Adopción, al siguiente mail: [email protected]. o por Whatsapp al 2616799541.