Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 12 años

Por fuera de esta asiste a Folclore. Disfruta de las actividades al aire libre y algunos deportes, le encanta armar pulseras y collares, o ayudar a las tías del hogar a cocinar. Es una niña extrovertida y muy bromista. En ocasiones se enoja, ante todo en situaciones en las que siente que hay injusticias.

Actualmente asiste a tratamiento psicológico presentando una buena evolución, en relación a las situaciones vividas en su pasado.