Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 11 años

A continuación, relatamos algunos matices de su personalidad y trayectoria vital: es cariñosa, busca afecto y cercanía con los adultos que hoy la rodean. Se encuentra en situación de hogar desde hace tiempo, puede expresar su deseo de crecer en una familia adoptiva. Posee Certificado Único de Discapacidad por presentar un retraso mental moderado.

Actualmente se encuentra escolarizada en una escuela especial y realiza tratamiento psiquiátrico y psicológico.

La reseña de la adolescente que se viene desarrollando es desde la perspectiva del equipo profesional interviniente al momento de conocerla, de la escucha de su relato, del conocimiento de su historia y de su presente.

Este informe no pretende reemplazar su voz, sin embargo, desde la percepción profesional y con un gran respeto a su identidad e historia, entendemos que nos habilita a su presentación de la siguiente manera.

Ella nos cuenta que: “Hace ya muchos años que vivo en un hogar institucional a pesar de mi corta edad. Estoy deseosa de tener una familia que me pueda cuidar y compartir tiempo conmigo. Que me acompañe y me apoye para realizar mis tareas escolares y aprendizajes, porque necesito que se tenga en cuenta mis propios tiempos para resolver cálculos, leer y escribir, tengo una forma elemental de incorporar y avanzar en mis aprendizajes.

También deberá acompañarme y dar continuidad a mis tratamientos médicos. En ocasiones no me porte tan bien, me cuesta seguir las normas que me dan. Sin embargo, paulatinamente he aprendido nuevas formas de relacionarme con mis amigos y compañeros.

Dónde comunicarse

Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción al mail [email protected].