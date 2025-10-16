Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 17 años

“F” tiene 17 años, recientemente ha iniciado su participación en un centro de día al cual asiste con mucho entusiasmo ya que realiza diversas actividades de índole terapéutico. Es un adolescente que presenta buena convivencia en el Hogar donde reside, tanto con sus compañeros como con los adultos que lo cuidan.

Dos veces a la semana realiza clases de educación física, clases de teatro y participan en actividades como confirmación que asiste junto a otros jóvenes del hogar. En lo referido a sus emociones, por momentos se se lo observa muy triste, presenta conductas oposicionistas y abúlicas. Mantiene todas las semanas encuentros con su hermana; espacio que valora y pide sostener.