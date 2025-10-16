En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Las Heras Mendoza, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “F” (inicial del nombre).
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 17 años
El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de dos hermanos
“F” tiene 17 años, recientemente ha iniciado su participación en un centro de día al cual asiste con mucho entusiasmo ya que realiza diversas actividades de índole terapéutico. Es un adolescente que presenta buena convivencia en el Hogar donde reside, tanto con sus compañeros como con los adultos que lo cuidan.
Dos veces a la semana realiza clases de educación física, clases de teatro y participan en actividades como confirmación que asiste junto a otros jóvenes del hogar. En lo referido a sus emociones, por momentos se se lo observa muy triste, presenta conductas oposicionistas y abúlicas. Mantiene todas las semanas encuentros con su hermana; espacio que valora y pide sostener.
Dónde comunicarse
Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse a este Registro Provincial de Adopción, al siguiente mail: [email protected]. o por Whatsapp al 2616799541.