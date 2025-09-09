Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 15 años

Presenta Certificado Único de Discapacidad
(CUD), no obstante, es importante entender que la discapacidad que posee no es un condicionante para su cotidianeidad
, debido a que se adapta a todos los contextos de forma autónoma y ha podido ser vocero de sus derechos y protector de quienes lo rodean. Además, asiste a un Centro Terapéutico para brindarle abordaje integral
y herramientas para su desarrollo, así como también el fortalecimiento de sus habilidades.
Cuenta con el apoyo y acompañamiento de dos madrinas institucionales
, con quienes comparte actividades recreativas, principalmente los fines de semana, refiriendo las mismas que es un adolescente muy afectuoso, con mucho amor para entregar. Es muy conversador y afectuoso, dejando huellas en las personas que rodea. Necesita de personas que deseen construir una familia con él,
que lo estimulen a seguir superándose día a día, acompañándolo en las terapias que necesita, favoreciendo de esta manera su desarrollo integral. Dentro de sus deseos expresa: “busco una Familia que me haga sonreír, que me haga sentir bien y que me cuide”
Dónde comunicarse
Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse a este Registro Provincial de Adopción, al siguiente mail: [email protected]. o al teléfono 449-1688.