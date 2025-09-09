Inicio Sociedad Adopciones en Mendoza
Pedido de Adopción

Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 15 años

El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un adolescente de 15 años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata


En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Godoy Cruz, se convoca a aquellas personas que quieran vincularse con un adolescente de 15 años.

Es afectuoso, sensible, empático, respetuoso y alegre. Es fanático del fútbol, disfruta de practicarlo como así también realizar actividades como educación física y estimulación deportiva. También asiste a deporte adaptado, donde entrena semanalmente y ha logrado competir. En relación al área educativa, asiste regularmente y de forma independiente a Escuela de Integración Especial, cursando tercer año de secundaria, contando con buena adaptación tanto a las tareas, profesores como compañeros.

Asimismo, asiste a orientación de carpintería, donde maneja muchas herramientas y es muy habilidoso. Con respecto a sus habilidades académicas, adquiere principalmente sus conocimientos a través de imágenes y de la escucha atenta. Realiza las actividades con mediación de la docente, con frases y consignas claras y es capaz de reflexionar sobre lo trabajado. A cuenta con buen estado de salud.

Presenta Certificado Único de Discapacidad (CUD), no obstante, es importante entender que la discapacidad que posee no es un condicionante para su cotidianeidad, debido a que se adapta a todos los contextos de forma autónoma y ha podido ser vocero de sus derechos y protector de quienes lo rodean. Además, asiste a un Centro Terapéutico para brindarle abordaje integral y herramientas para su desarrollo, así como también el fortalecimiento de sus habilidades.

Cuenta con el apoyo y acompañamiento de dos madrinas institucionales, con quienes comparte actividades recreativas, principalmente los fines de semana, refiriendo las mismas que es un adolescente muy afectuoso, con mucho amor para entregar. Es muy conversador y afectuoso, dejando huellas en las personas que rodea. Necesita de personas que deseen construir una familia con él, que lo estimulen a seguir superándose día a día, acompañándolo en las terapias que necesita, favoreciendo de esta manera su desarrollo integral. Dentro de sus deseos expresa: “busco una Familia que me haga sonreír, que me haga sentir bien y que me cuide”

Dónde comunicarse

Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse a este Registro Provincial de Adopción, al siguiente mail: [email protected]. o al teléfono 449-1688.

