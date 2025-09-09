Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 15 años

Es afectuoso, sensible, empático, respetuoso y alegre. Es fanático del fútbol, disfruta de practicarlo como así también realizar actividades como educación física y estimulación deportiva. También asiste a deporte adaptado, donde entrena semanalmente y ha logrado competir. En relación al área educativa, asiste regularmente y de forma independiente a Escuela de Integración Especial, cursando tercer año de secundaria, contando con buena adaptación tanto a las tareas, profesores como compañeros.

Asimismo, asiste a orientación de carpintería, donde maneja muchas herramientas y es muy habilidoso. Con respecto a sus habilidades académicas, adquiere principalmente sus conocimientos a través de imágenes y de la escucha atenta. Realiza las actividades con mediación de la docente, con frases y consignas claras y es capaz de reflexionar sobre lo trabajado. A cuenta con buen estado de salud.



