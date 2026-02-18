En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Guaymallén, se convoca a a todas aquellas personas que deseen conocer y construir una familia con un adolescente de 14 años a quien llamaremos por su inicial “N”, quien reside en Mendoza.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 14 años
Si tuviéramos que hablar de “N” lo primero que aparece es su sonrisa y el afecto que demuestra desde el primer contacto. Es amiguero, sostiene y acrecienta las relaciones importantes para él, manteniendo un buen vinculo con sus compañeros de curso y del hogar.
Como la mayoría de los adolescentes disfruta de la tecnología, especialmente de los juegos en línea. En relación a los adultos, se muestra afectuoso, de buen trato, con facilidad para expresar lo que siente y desea.
“N” se muestra abierto a los cambio y tiene muchas ganas de que su familia sea alegre y divertida deseando poder tener hermanos y mascotas, especialmente su raza favorita, el perro salchicha.
BUSCAMOS UNA FAMILIA ADOPTIVA que pueda brindarle este espacio seguro y afectivo, donde “N” pueda desplegar sus potencialidades y compartir su alegría en un entorno familiar. Todos aquellos que deseen asumir este compromiso, pueden comunicarse al correo [email protected] o por whatsapp al 2616799541.