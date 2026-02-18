Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 14 años

Si tuviéramos que hablar de “N” lo primero que aparece es su sonrisa y el afecto que demuestra desde el primer contacto. Es amiguero, sostiene y acrecienta las relaciones importantes para él, manteniendo un buen vinculo con sus compañeros de curso y del hogar.

Como la mayoría de los adolescentes disfruta de la tecnología, especialmente de los juegos en línea. En relación a los adultos, se muestra afectuoso, de buen trato, con facilidad para expresar lo que siente y desea.