Inicio Sociedad Adopciones en Mendoza
Adopciones en Mendoza

Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 14 años

El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un adolescente de 14 años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Guaymallén, se convoca a a todas aquellas personas que deseen conocer y construir una familia con un adolescente de 14 años a quien llamaremos por su inicial “N”, quien reside en Mendoza.

Si tuviéramos que hablar de “N” lo primero que aparece es su sonrisa y el afecto que demuestra desde el primer contacto. Es amiguero, sostiene y acrecienta las relaciones importantes para él, manteniendo un buen vinculo con sus compañeros de curso y del hogar.

Como la mayoría de los adolescentes disfruta de la tecnología, especialmente de los juegos en línea. En relación a los adultos, se muestra afectuoso, de buen trato, con facilidad para expresar lo que siente y desea.

“N” se muestra abierto a los cambio y tiene muchas ganas de que su familia sea alegre y divertida deseando poder tener hermanos y mascotas, especialmente su raza favorita, el perro salchicha.

BUSCAMOS UNA FAMILIA ADOPTIVA que pueda brindarle este espacio seguro y afectivo, donde “N” pueda desplegar sus potencialidades y compartir su alegría en un entorno familiar. Todos aquellos que deseen asumir este compromiso, pueden comunicarse al correo [email protected] o por whatsapp al 2616799541.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar