En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Las Heras, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de dos hermanitos, “I” y “L” (iniciales de sus nombres).
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de dos hermanos de 10 y 9 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de dos hermanos de 10 y 9 años
“I”. de 9 años, es un niño tranquilo, tímido e introvertido. Como actividades extraescolares, entrena en la escuela de fútbol dos veces por semana y juega partidos los fines de semana, disfrutando mucho de esta actividad. Además participa de actividades en una iglesia, escuela dominical, ludoteca y de diferentes festejos que realizan en el hogar.
Asiste a 4° en turno tarde y cuenta con un acompañante terapéutico, que lo apoya en su actividad escolar. Su desempeño ha mejorado de manera significativa, ha podido socializar y mejorar en la escuela. Si bien le cuesta un poco el aprendizaje, se considera que está más relacionado con sus vivencias y una trayectoria escolar inestable.
“I” se refugia mucho en la figura y presencia de su hermano, ya que junto a él puede ir adaptándose y abrirse a las diferentes situaciones sociales. Por lo que necesita de una figura contenedora, presente, que le genere seguridad y confianza.
“L”, por su parte, tiene 10 años y es un niño muy activo, bueno y protector. Es un líder muy positivo en el Hogar. Disfruta de diversas actividades que se desarrollan en el Hogar y fuera del mismo, como talleres de higiene, escuela dominical y ludoteca. Dos veces por semana va a fútbol y juega partidos los domingos, siendo esta su actividad preferida.
Asiste a 5° grado en turno mañana, con un buen desempeño y comportamiento positivo, no se observan dificultades significativas de aprendizaje, aunque a veces necesita de ayuda de su docente, para algunas actividades.
“L” tiene una madrina institucional, con quien comparte momentos muy saludables y han establecido un vínculo cercano que les permite compartir instancias cotidianas y actividades recreativas. Buscamos una familia que pueda acompañar a “I” y a “L” en su crecimiento, con amor y respeto, y les brinden un ambiente adecuado para su desarrollo.
Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarlos en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por whatsapp al 2616799541.