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Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de dos hermanos de 10 y 9 años

El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de dos hermanos de 10 y 9 años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Las Heras, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de dos hermanitos, “I” y “L” (iniciales de sus nombres).

“I”. de 9 años, es un niño tranquilo, tímido e introvertido. Como actividades extraescolares, entrena en la escuela de fútbol dos veces por semana y juega partidos los fines de semana, disfrutando mucho de esta actividad. Además participa de actividades en una iglesia, escuela dominical, ludoteca y de diferentes festejos que realizan en el hogar.

Asiste a 4° en turno tarde y cuenta con un acompañante terapéutico, que lo apoya en su actividad escolar. Su desempeño ha mejorado de manera significativa, ha podido socializar y mejorar en la escuela. Si bien le cuesta un poco el aprendizaje, se considera que está más relacionado con sus vivencias y una trayectoria escolar inestable.

“I” se refugia mucho en la figura y presencia de su hermano, ya que junto a él puede ir adaptándose y abrirse a las diferentes situaciones sociales. Por lo que necesita de una figura contenedora, presente, que le genere seguridad y confianza.

“L”, por su parte, tiene 10 años y es un niño muy activo, bueno y protector. Es un líder muy positivo en el Hogar. Disfruta de diversas actividades que se desarrollan en el Hogar y fuera del mismo, como talleres de higiene, escuela dominical y ludoteca. Dos veces por semana va a fútbol y juega partidos los domingos, siendo esta su actividad preferida.

Asiste a 5° grado en turno mañana, con un buen desempeño y comportamiento positivo, no se observan dificultades significativas de aprendizaje, aunque a veces necesita de ayuda de su docente, para algunas actividades.

“L” tiene una madrina institucional, con quien comparte momentos muy saludables y han establecido un vínculo cercano que les permite compartir instancias cotidianas y actividades recreativas. Buscamos una familia que pueda acompañar a “I” y a “L” en su crecimiento, con amor y respeto, y les brinden un ambiente adecuado para su desarrollo.

Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarlos en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por whatsapp al 2616799541.

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