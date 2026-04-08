Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de dos hermanos de 10 y 9 años

“I” se refugia mucho en la figura y presencia de su hermano, ya que junto a él puede ir adaptándose y abrirse a las diferentes situaciones sociales. Por lo que necesita de una figura contenedora, presente, que le genere seguridad y confianza.

“L”, por su parte, tiene 10 años y es un niño muy activo, bueno y protector. Es un líder muy positivo en el Hogar. Disfruta de diversas actividades que se desarrollan en el Hogar y fuera del mismo, como talleres de higiene, escuela dominical y ludoteca. Dos veces por semana va a fútbol y juega partidos los domingos, siendo esta su actividad preferida.

Asiste a 5° grado en turno mañana, con un buen desempeño y comportamiento positivo, no se observan dificultades significativas de aprendizaje, aunque a veces necesita de ayuda de su docente, para algunas actividades.

“L” tiene una madrina institucional, con quien comparte momentos muy saludables y han establecido un vínculo cercano que les permite compartir instancias cotidianas y actividades recreativas. Buscamos una familia que pueda acompañar a “I” y a “L” en su crecimiento, con amor y respeto, y les brinden un ambiente adecuado para su desarrollo.

Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarlos en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por whatsapp al 2616799541.