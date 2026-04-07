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Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de dos grupos de hermanos

El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de dos grupos de hermanos

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

Primer grupo de hermanos

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia del departamento de Tupungato, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “F”, “M”, “D” y “A” (iniciales de sus nombres).

“F”, de 3 años, es un niño divertido, simpático, amoroso, sensible hacia los demás y muy cariñoso con los animales. Le gusta la música, los instrumentos y disfruta mucho el folklore y tocar su pequeña guitarra. Actualmente responde ante la puesta de límites claros de manera saludable y ha aprendido a andar en bicicleta y nadar. Ha logrado habituarse a los cuidados y la vida cotidiana con su familia temporaria, en la cual mantiene una rutina de alimentación y sueño que le permiten desarrollarse de una manera sana y completa. Además concurre a un jardín, a sala de 3 años logrando una buena adaptación al mismo.

“M”, tiene 5 años, es un niño muy cariñoso, que se muestra alegre cuando establece nuevos vínculos. Disfruta de jugar con sus pares, con diversidad de juguetes como autos, pelotas y ver dibujos infantiles. Asiste a un jardín, a una sala de 5 años de forma positiva. Debido a pequeñas dificultades en el habla, se consideró que era necesario que concurriera a una fonoaudióloga, para acompañarlo a generar avances en dicho aspecto. Quienes deseen conocer un poco más de ellos, pueden comunicarse al mail [email protected] o por whatsapp al 2616799541

Segundo grupo de hermanos

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia del departamento de Tupungato, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “F”, “M”, “D” y “A” (iniciales de sus nombres).

“D”, de 7 años, es un niño muy simpático y amoroso, que interactúa de manera espontánea con su grupo de pares. Le gustan los juegos al aire libre, disfruta de su bicicleta, monopatín, y de juegos grupales, además le gustaría hacer algún deporte como fútbol o básquet. Él se ha logrado adaptar de forma positiva al hogar desde su ingreso y ha podido establecer nuevos vínculos. Se muestra siempre agradecido con el contexto actual, como el hecho de tener otros niños con quien convivir, siempre se encuentra jugando y puede expresarse sin dificultades. Asiste a una Escuela en turno tarde a 2do grado, con buena adaptación al grupo.

“A” de 11 años, es un niño cariñoso, respetuoso, comprensivo y empático, que mantiene una buena relación con los otros niños del hogar. Es fanático de los dibujos animados Paw Patrol, participa activamente de diferentes talleres y le gusta jugar al fútbol. Concurre a una escuela de la zona, comenzando recientemente 6to grado, logrando un buen desempeño académico previamente. “A” cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD), con el objetivo de proteger y garantizar sus derechos. En las entrevistas consulta de manera reiterada si ya se le ha “conseguido” una familia, manifestando su deseo de contar con un entorno familiar que los cuide.

Los hermanitos concurren a abordaje psicológico de manera semanal, en el que están incluidos en espacios individuales y grupales, con el objetivo de trabajar y poder elaborar aspectos de su historia. Si bien en la actualidad los niños, se encuentran viviendo en diferentes hogares, piden constantemente verse y compartir tiempo juntos y por eso creemos que lo mejor para ellos, es que puedan convivir con una nueva familia todos juntos.

Necesitan contar con un entorno familiar que pueda acompañarlos en su crecimiento, y poder responder a sus necesidades materiales y psicoafectivas; y hacer efectivos sus derechos. Quienes deseen conocer un poco más de ellos, pueden comunicarse al mail [email protected] o por whatsapp al 2616799541.

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