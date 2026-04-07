Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de dos grupos de hermanos

Segundo grupo de hermanos

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia del departamento de Tupungato, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “F”, “M”, “D” y “A” (iniciales de sus nombres).

“D”, de 7 años, es un niño muy simpático y amoroso, que interactúa de manera espontánea con su grupo de pares. Le gustan los juegos al aire libre, disfruta de su bicicleta, monopatín, y de juegos grupales, además le gustaría hacer algún deporte como fútbol o básquet. Él se ha logrado adaptar de forma positiva al hogar desde su ingreso y ha podido establecer nuevos vínculos. Se muestra siempre agradecido con el contexto actual, como el hecho de tener otros niños con quien convivir, siempre se encuentra jugando y puede expresarse sin dificultades. Asiste a una Escuela en turno tarde a 2do grado, con buena adaptación al grupo.

“A” de 11 años, es un niño cariñoso, respetuoso, comprensivo y empático, que mantiene una buena relación con los otros niños del hogar. Es fanático de los dibujos animados Paw Patrol, participa activamente de diferentes talleres y le gusta jugar al fútbol. Concurre a una escuela de la zona, comenzando recientemente 6to grado, logrando un buen desempeño académico previamente. “A” cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD), con el objetivo de proteger y garantizar sus derechos. En las entrevistas consulta de manera reiterada si ya se le ha “conseguido” una familia, manifestando su deseo de contar con un entorno familiar que los cuide.

Los hermanitos concurren a abordaje psicológico de manera semanal, en el que están incluidos en espacios individuales y grupales, con el objetivo de trabajar y poder elaborar aspectos de su historia. Si bien en la actualidad los niños, se encuentran viviendo en diferentes hogares, piden constantemente verse y compartir tiempo juntos y por eso creemos que lo mejor para ellos, es que puedan convivir con una nueva familia todos juntos.

Necesitan contar con un entorno familiar que pueda acompañarlos en su crecimiento, y poder responder a sus necesidades materiales y psicoafectivas; y hacer efectivos sus derechos. Quienes deseen conocer un poco más de ellos, pueden comunicarse al mail [email protected] o por whatsapp al 2616799541.