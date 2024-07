Como buen adolescente, tiene amigos y son ellos sus vínculos importantes, así también como sus hermanos más pequeños, que ya están en familia adoptiva y con quienes debe sostener vínculo.

Concurre a la escuela común y a veces le cuesta lo académico porque no ha recibido la estimulación adecuada. No tiene problemas de salud ni de conducta de relevancia. Es un adolescente enérgico, afectivo y con ganas de crecer en una familia y no el hogar donde se encuentra.

Dónde comunicarse

Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción al mail [email protected] o comunicarse al 4495470.